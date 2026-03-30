الشباب والرياضه تحسم الجدل حول سفر جوهر نبيل للسعودية

ناشد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة جميع الأندية بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء.



وقال الشاذلي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: يجب أن يلتزم الجميع بقرارات مجلس الوزراء بغلق المنشآت الرياضية في التاسعة مساءً..

وأضاف: الاستادات منشأت رياضية يطبق عليها قرار الغلق في التاسعة، والوزير مقتنع بتجربة هيثم حسن وقال إنه لابد من البحث عن اللاعبين مزدوجي الجنسية المميزين في الخارج.

وتابع: سفر كابتن جوهر نبيل للسعودية له أهدافه للتأكيد على التعاون الرياضي المصري والسعودي.

وواصل :الوزير قال لأبو ريدة مباراة السعودية هي الخطوة الأولى في مشوار الاستعداد لكأس العالم ولذلك دعمه للفريق في السعودية كان ضروري..

واختتم: الوزارة توفر كل سبل الدعم للمنتخب قبل كأس العالم.