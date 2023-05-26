مصر تصلي على النبي.. المسلمون يرددون الصيغة الإبراهيمية في مسجد سيدنا الحسين

ردد المصلون في مسجد الحسين، صيغة الصلاة على النبي، عقب صلاة الجمعة مباشرة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم عن : "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) "، وتطبيقًا عمليًّا لمضمون الخطبة تقرر أن تصدح وتلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق.
وتصدح مساجد مصر ، عقب صلاة الجمعة، بالصلاة على النبي في غضون 5 دقائق، بناء على تعليمات وزارة الأوقاف.
وحدد وزير الأوقاف، الصيغة التالية: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.