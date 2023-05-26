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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الصلاة على النبي.. مساجد مصر تتعطر بالصيغة الإبراهيمية في محبة الرسول| فيديو

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي

أدى عموم المصلين عقب صلاة الجمعة الأولى من ذي القعدة، الصيغة الإبراهيمية للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضمن مبادرة وزارة الأوقاف لتطبيق وتنفيذ خطبها عمليا، حيث جاء موضوع خطبة اليوم حول فضائل الصلاة على النبي. 

فضائل الصلاة على النبي

والتزم رواد مسجد البيت المعمور بمدينة حدائق أكتوبر بالصلاة الإبراهيمية عقب أدائهم صلاة اليوم الجمعة، لتتعالى الأصوات حبا ومدحا وتهليلا وفرحا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

حكم الصلاة على النبي جهرا

أعلن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف التأييد المؤكد بفضل الاجتماع للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الجمعة وإعلان هذه الصلاة بالصيغة الإبراهيمية عقب صلاة الجمعة، مؤكدًا أن ذلك يأتي استجابة لدعوة الإسلام إلى ذلك ، فالبخيل من ذكر عنده نبينا (صلى الله عليه وسلم) فلم يصلِّ عليه (صلى الله عليه وسلم) يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلِّ عليَّ"، فالشقي هو الذي لا يصلى على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فنحن نصلي عليه (صلى الله عليه وسلم) وندعو الجميع للصلاة عليه (صلى الله عليه وسلم) خاصة في هذه الآونة التي نحتاج فيها إلى كثرة الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) ليرفع الله عنَّا الغمة وليحقق الخير للأمة وعلى الله قصد السبيل.

وأكد أن الصلاة والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من الأمور الواجبة التي أمر رب العزة بها فقال سبحانه: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ ‌يُصَلُّونَ ‌عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" ، فمن أجل ذلك نشجع ونؤيد مائة في المائة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في كل وقت وفي كل حين، وأفضل الصيغ التي اختارها الشارع هي الصلاة الإبراهيمية، وأن الصلاة على الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعد الصلاة المفروضة مباشرة جماعة ليست بدعة، وإذا كانت بدعة فنعمت البدعة، فالبدعة هي أمر مخترع في الشرع لم ينزل به التشريع، لكن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) نزل بها تشريع وأُمرنا بها، وبهذا نؤيد وزير الأوقاف ووزارة الأوقاف في هذه الدعوة التي دعت بها الوزارة للصلاة على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عقب صلاة الجمعة ، موجهًا الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف لوزيرها ومساعديه ووكلائه وجميع العاملين معه على دعوة الناس إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، شكر الله لهم وجزاهم الله كل خير.

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