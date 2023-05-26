عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصل إلى رعدية.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق غدا

الارصاد
الارصاد

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن سبب التقلبات الجوية تلك الفترة، قائلا: إن تلك الفترة الحالة الجوية أفضل منذ حوالي أسبوعين سابقين، مشيرا إلى ان الطقس خلال ساعات الليل تصل إلى 19 درجة مئوية، ويمكن 16، وكان الطقس مائلا للبرودة.

وأضاف  عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه فى تلك الفترة وبعدما بدأت البلاد الدخول فى النصف الثاني من فصل الربيع، بدأت درجات الحرارة خلال ساعات الليل تتجه ناحية الإرتفاع، وبدأت ترتفع بشكل تدريجي خلال ساعات الليل، ولا تقل الصغري عن 25 درجة مئوية.

وتابع  عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه غدا يوجد ارتفاع فى درجات الحرارة سواء خلال ساعات الليل أو النهار، تصل معها الصغري خلال ساعات الليل إلى 23 درجة مئوية، وذلك يعتبر طقس معتدل خلال ساعات الليل، وشديد الحرارة على كافة مناطق الجمهورية، ويصل إلى 36 على القاهرة الكبري، و42 درجة على جنوب الصعيد، و30 درجة على السواحل الشمالية.

وأشار إلى أن فصل الربيع هو فصل الأمطار، متابعا أن هناك سقوط أمطار غدا على جنوب الصعيد والسواحل الشمالية للجمهورية، وتكون من خفيفة إلى متوسطة، ومن الممكن أن تكون رعدية، ورقعتها ترتفع بشكل أكبر، وتشمل السواحل الشمالية بالكامل.

محمود القياتي الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية التقلبات الجوية سقوط امطار السواحل الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

لدينا عجز.. نداء عاجل من نقيب الأطباء البيطريين للحكومة

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

خطف ديانا.. اعترافات صادمة من فتاة الساحل بعد اعتداء خال صديقاتها عليها

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

ترشيحاتنا

طيران ناس تبدأ تشغيل رحلات مباشرة بين السعودية ومطار سفنكس اعتبارا من يونيو

من لم يقرأ سورة الكهف بالجمعة الأولى من ذي القعدة.. اعرف خسارتك

ماجد الكدواني يحتفل بزفاف نجله في أحد فنادق القاهرة| شاهد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير أمام طلائع الجيش في الدوري

أول تعليق من كولر على فوز الأهلي على طلائع الجيش

تصل إلى رعدية.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. تناول المخلل بهذه الطريقة يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

سعر خرافي.. أحمد مجدي يثير الجدل بـ قميص شفاف

شريحة في المخ.. تقنية جديدة تعالج الشلل وتعيد البصر 

شقيقة جعفر العمدة.. دعاء حكم بإطلالة رياضية داخل الجيم

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ