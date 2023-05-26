تصل إلى رعدية.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق غدا

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن سبب التقلبات الجوية تلك الفترة، قائلا: إن تلك الفترة الحالة الجوية أفضل منذ حوالي أسبوعين سابقين، مشيرا إلى ان الطقس خلال ساعات الليل تصل إلى 19 درجة مئوية، ويمكن 16، وكان الطقس مائلا للبرودة.

وأضاف عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه فى تلك الفترة وبعدما بدأت البلاد الدخول فى النصف الثاني من فصل الربيع، بدأت درجات الحرارة خلال ساعات الليل تتجه ناحية الإرتفاع، وبدأت ترتفع بشكل تدريجي خلال ساعات الليل، ولا تقل الصغري عن 25 درجة مئوية.

وتابع عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه غدا يوجد ارتفاع فى درجات الحرارة سواء خلال ساعات الليل أو النهار، تصل معها الصغري خلال ساعات الليل إلى 23 درجة مئوية، وذلك يعتبر طقس معتدل خلال ساعات الليل، وشديد الحرارة على كافة مناطق الجمهورية، ويصل إلى 36 على القاهرة الكبري، و42 درجة على جنوب الصعيد، و30 درجة على السواحل الشمالية.

وأشار إلى أن فصل الربيع هو فصل الأمطار، متابعا أن هناك سقوط أمطار غدا على جنوب الصعيد والسواحل الشمالية للجمهورية، وتكون من خفيفة إلى متوسطة، ومن الممكن أن تكون رعدية، ورقعتها ترتفع بشكل أكبر، وتشمل السواحل الشمالية بالكامل.