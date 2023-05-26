لدينا عجز.. نداء عاجل من نقيب الأطباء البيطريين للحكومة

قال الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، إن الطبيب البيطري مسئول عن صحة وسلامة وأمن غذاء المواطن المصري، وهو البروتين من أصل حيواني، والذى يمثل حوالي 50% من إجمالي يتناوله الفرد العادي على مدار اليوم، وبالتالي تنبع من هنا أهمية وجود الأطباء البيطريين فى الأماكن التي تخصهم، ومنها التفتيش على المطاعم التي تبيع بها البروتين والوقاية.

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي" المذاع عبر فضائية “المحور”، أن هناك ما يقرب من 250 إلى 300 مرض ينتقل من الحيوان إلى الإنسان بعضها مميت، سيدرك البعض أهمية الأطباء البيطريين، موضحا أنه كان من المفترض على الحكومة أن تتخذ قرارا بتعيين الأطباء البيطريين أمس، حيث أن آخر دفعة تم تعيينها كانت دفعة 1994.

وتابع نقيب الأطباء البيطريين: “لدينا عجز 10 آلاف طبيب بيطري داخل الدواوين الحكومية على مستوى الجمهورية.. وهيئة سلامة الغذاء عدد أطبائها البيطريين لا يجاوز 100 أو 200، نصفهم مؤقت يأخذ أجرة باليومية”.