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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاكم بريانسك الروسية يكشف حقيقة تسلل قوات أوكرانية إلى المقاطعة

صدى البلد

نفى حاكم بريانسك الروسية إلكسندر بوجوماز، اليوم السبت، تسلل قوات أوكرانية إلى أراضي المقاطعة المحاذية للحدود مع أوكرانيا.

وأوضح بوجوماز على قناته بموقع "تيليجرام"، أن يبذل القوات الأوكرانية لم تبذل جهودًا لمحاولة التسلل.

وأشار إلى أنه تم اليوم إطلاق النار على مناطق بريانسك، ولم يصب أحد من المواطنين نتيجة القصف.

ولفت حاكم بريانسك إلى أن قوات الحدود قمعت نقاط إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية، داعيًا السكان إلى استخدام المصادر الرسمية فقط.

ومنذ الخميس الماضي، أفادت المعلومات بوجود توغل وحدات من الكوماندوز الأوكراني إلى المقاطعة الحدودية وإطلاق النار على سيارة متحركة قبل أن يقوم أفرادها باحتجاز رهائن.

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