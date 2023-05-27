فلسفة القانون | طلب برلماني بشأن تقنين الأراضي

أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك أزمة حقيقية، بوجود عدد كبير من القوانين تتعلق بحياة المواطنين، وتلك القوانين لا تطبق على أرض الواقع، مثل قانون التقنين والتصالح ووضع اليد على أملاك الدولة.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن أجهزة الإدارة المحلية فى تطبيق القانون يكون لديها أزمة، في تطبيق فلسفة القانون وليس نص القانون.

ولفت إلى أن فلسفة القانون تعني إصلاح التشوهات التى حدثت فى فترة ما، ففى حالة عدم إصلاح التشوهات يكون القانون غير مُجدٍ.

وأوضح أنه فى حالة عدم تطبيق قانون التقنين فى هذه الفترة سيحدث به تعديلات و مشكلات جديدة، وبعد ذلك سيكون نفس الأمر على قانون التصالح، معلقًا :" القانون يجب أن ينفذ بعد التعديل".

وكشف أن قانون التقنين والتصالح، مرتبطان ببعض، ولذلك أى أرض أملاك دول يجب أن يطبق عليها القانون، ويكون هناك تنفيذ لـ القانون، معلقًا :" قانون تقنين الأراضي يطبق ويكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعي، ويكون هناك تسهيلات".