رئيس مجلس النواب يقدم واجب العزاء في وفاة النائب محمود بكري

قام المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أمس بزيارة النائب مصطفى بكري في منزله لتأدية واجب العزاء في وفاة شقيقه النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ ، حيث كان رئيس المجلس في مهمة خارج البلاد أثناء عزاء النائب محمود بكري.

والتقى المستشار جبالي بأبناء الفقيد الراحل في منزل النائب مصطفي بكري مقدما لهم واجب العزاء، وقد أثنى رئيس المجلس على الدور الوطني والمهني للنائب محمود بكري .



و توجه النائب مصطفي بكري بالشكر والتقدير إلي رئيس المجلس والوفد المرافق له.

وقد رافق رئيس المجلس خلال الزيارة كل من الأمين العام المستشار أحمد مناع واللواء هيثم نور الدين مدير مكتب رئيس المجلس.