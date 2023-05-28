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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. خطوبة السيناريست هاني سرحان وكيم كارداشيان تبحث عن الحب

خطوبة هاني سرحان
خطوبة هاني سرحان

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

كيم كارداشيان: أنا أم لـ 4 أطفال .. وأبحث عن الحب مجددًا

قالت النجمة كيم كارداشيان، إنها واجهت صعوبات كثيرة بعد انفصالها عن الممثل الأمريكي بيت ديفيدسون، وذلك في الحلقة الأولى من الموسم الثالث لبرنامج The Kardashians.

Anatomy of a Fall الأفضل.. تعرف على قائمة جوائز مهرجان كان لعام 2023

أسدلت النسخة 76 من مهرجان كانالسينمائي الدولي الستار الليلة، على واحدة من أقوى الدورات الفنية التي شهدتها المدينة الفرنسية بحضور قوي من نجوم السينما في هوليوود والعالم. 

أول ظهور لـ أحمد إبراهيم بعد اصابته بجلطة

طمأن الفنان أحمد إبراهيم، جمهوره عليه من خلال الظهور في فيديو برفقة نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.

أول صور من خطوبة هاني سرحان وبسمة داوود | شاهد

احتفل السيناريست هاني سرحانبخطوبته على الفنانة بسمة داوود مساء اليوم السبت، فى حفل عائلي اقتصر على الأهل وعدد قليل من الأصدقاء. 

التركية ميرفي دزدار تحصد جائزة أفضل ممثلة من مهرجان كان 2023

تسدل النسخة 76 من مهرجان كانالسينمائي الدولي الستار الليلة، على واحدة من أقوى الدورات الفنية التي شهدتها المدينة الفرنسية بحضور قوي من نجوم السينما في هوليوود والعالم. 

حماقي يشعل حفل القاهرة الجديدة .. صور

أحيا الميجا ستار  محمد حماقي إحتفالية ضخمة داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة  بحضور جماهيري من مختلف الجنسيات وذلك قبيل أيام من لقاء جمهوره بجده  والذي يستعد لإقامته يوم 2 يونيو القادم.


فيلم بنات ألفة لـ هند صبري يحصد 3 جوائز في مهرجان كان

 فاز فيلم "بنات ألفة" بطولة النجمة هند صبري، وإخراج التونسية كوثر بن هنية، والذي تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في إنتاجه بجائزة "العين الذهبية".

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