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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول ظهور لـ أحمد إبراهيم بعد اصابته بجلطة

احمد ابراهيم
احمد ابراهيم

طمأن الفنان أحمد إبراهيم، جمهوره عليه من خلال الظهور في فيديو برفقة نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.

وعلق على الفيديو من خلال صحفته الرسمية على الفيسبوك قائلاً: “الف شكر للدكتور اشرف زكي على قدومه من مصر للامارات للاطمئنان على صحتي”.

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بدأت بجلطة .. حقيقة إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل نصفي

أشرف زكي سافر لي مخصوص.. أول تصريح من أحمد إبراهيم بعد إصابته بجلطة

تطورات حالة أحمد إبراهيم الصحية

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ؛ كشف في تصريح خاص لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم.

وقال أشرف زكي :" أنا في الإمارات حاليا وسأقوم بزيارة أحمد إبراهيم  للاطمئنان على حالته الصحية ".

الفنان أحمد إبراهيم

تداولت بعض المواقع  lcovh أنباء تفيد إصابة الفنان أحمد إبراهيم، بشلل بعد اصابته بجلطة.

ونفى الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل، وقال في تصريح لـ “صدى البلد” أحمد يتابع العلاج الطبيعي في الامارات وحالته في تحسن، وكل ما يتعرض له طبيعي نتيجة الجلطة، ولكن الحالة مستقرة الآن وهو يتعافى".

وكان  الفنان أحمد إبراهيم قد غادر غرفة العناية المركزة بعد أيام من إصابته بجلطة فى المخ أدت إلى مكوثه الأيام الماضية داخل العناية المركزة.

ويستكمل الفنان أحمد إبراهيم علاجه فى غرفة عادية بالإضافة إلى خضوعه لجلسات علاج طبيعي.

احمد ابراهيم الفنان أحمد إبراهيم اشرف زكي الفنان أشرف زكى الفيسبوك

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