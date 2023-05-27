أشرف زكي سافر لي مخصوص.. أول تصريح من أحمد إبراهيم بعد إصابته بجلطة

طمأن الفنان أحمد إبراهيم، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد إصابته بجلطة خلال الفترة القليلة الماضية، وسفر الفنان أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- له للاطمئنان على صحته.

وقال أحمد إبراهيم في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن الفنان أشرف زكي، سافر له من مصر للإمارات خصيصًا على نفقته الخاصة، كي يطمئن على صحته، مطمئنًا جمهوره على حالته قائلًا: إنه بدأ يتحسن عما كان عليه.

تطورات حالة أحمد إبراهيم الصحية

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ؛ كشف في تصريح خاص لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم.

وقال أشرف زكي :" أنا في الإمارات حاليا وسأقوم بزيارة أحمد إبراهيم للاطمئنان على حالته الصحية ".

الفنان أحمد إبراهيم

تداولت بعض المواقع lcovh أنباء تفيد إصابة الفنان أحمد إبراهيم، بشلل بعد اصابته بجلطة.

ونفى الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل، وقال في تصريح لـ “صدى البلد” أحمد يتابع العلاج الطبيعي في الامارات وحالته في تحسن، وكل ما يتعرض له طبيعي نتيجة الجلطة، ولكن الحالة مستقرة الآن وهو يتعافى".

وكان الفنان أحمد إبراهيم قد غادر غرفة العناية المركزة بعد أيام من إصابته بجلطة فى المخ أدت إلى مكوثه الأيام الماضية داخل العناية المركزة.

ويستكمل الفنان أحمد إبراهيم علاجه فى غرفة عادية بالإضافة إلى خضوعه لجلسات علاج طبيعي.