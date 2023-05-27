عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف زكي سافر لي مخصوص.. أول تصريح من أحمد إبراهيم بعد إصابته بجلطة

أحمد إبراهيم
أحمد إبراهيم

طمأن الفنان أحمد إبراهيم، جمهوره ومحبيه على حالته  الصحية، بعد إصابته بجلطة خلال الفترة القليلة الماضية، وسفر الفنان أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- له للاطمئنان على صحته. 

وقال أحمد إبراهيم في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن الفنان أشرف زكي، سافر له من مصر للإمارات خصيصًا على نفقته الخاصة، كي يطمئن على صحته، مطمئنًا جمهوره على حالته قائلًا: إنه بدأ يتحسن عما كان عليه. 

 

تطورات حالة أحمد إبراهيم الصحية

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ؛ كشف في تصريح خاص لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم.

وقال أشرف زكي :" أنا في الإمارات حاليا وسأقوم بزيارة أحمد إبراهيم  للاطمئنان على حالته الصحية ".

الفنان أحمد إبراهيم

تداولت بعض المواقع  lcovh أنباء تفيد إصابة الفنان أحمد إبراهيم، بشلل بعد اصابته بجلطة.

ونفى الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل، وقال في تصريح لـ “صدى البلد” أحمد يتابع العلاج الطبيعي في الامارات وحالته في تحسن، وكل ما يتعرض له طبيعي نتيجة الجلطة، ولكن الحالة مستقرة الآن وهو يتعافى".

وكان  الفنان أحمد إبراهيم قد غادر غرفة العناية المركزة بعد أيام من إصابته بجلطة فى المخ أدت إلى مكوثه الأيام الماضية داخل العناية المركزة.

ويستكمل الفنان أحمد إبراهيم علاجه فى غرفة عادية بالإضافة إلى خضوعه لجلسات علاج طبيعي.

 

احمد ابراهيم الفنان أحمد إبراهيم اشرف زكي الفنان أشرف زكى مرض أحمد إبراهيم مرض الفنان أحمد إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

احتفال مثير للجدل.. خبير لوائح يكشف عن حقيقة إيقاف أفشة مدى الحياة

اللحوم بـ225 والبطاطس بـ3 جنيهات.. قائمة أسعار السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

موضوعات متعلقة

بعد الجلطة| أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ أحمد إبراهيم ..خاص

خطأ كبير.. ساموزين ينتقد مروان خوري ويتهمه بسرقة لحن أغنيته.. فيديو

شقيقة نجم نادي الزمالك.. الموت يفجع عمة هند عبدالحليم

تعرف على موعد الترشح والنتائج لانتخابات نقابة المهن الموسيقية

هنيدي يكشف حقيقة بدء تصوير الجزء الثاني من صعيدي في الجامعة الأمريكية

منصة Spotify تكشف سر حذف أغنية أنا دمي فلسطيني ل محمد عساف

كأنك سكر .. جنات تطرح أحدث أغنياتها علي يوتيوب

في جنة الخلد يا غالي.. وفاة خال الفنان إيهاب فهمي

ترشيحاتنا

فحص انتقال الفيروسات الكبدية والعلاج الطبيعي.. ندوة توعوية بقوى عاملة القاهرة

الأم كشفت شهواته.. تفاصيل اتهام أب بالإعتداء على بناته في المقطم

الرئيس السيسي: مصر استقبلت 150 ألف سوداني.. وتداعيات الأزمة تتجاوز حدود الدولة

عرض مغري لمصطفى محمد الموسم المقبل بالدوري التركي

أشرف زكي سافر لي مخصوص.. أول تصريح من أحمد إبراهيم بعد إصابته بجلطة

فتح مدرج 6.. الوداد المغربي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايق وبارد.. هذه الأبراج الأكثر كسلا| هل أنت منهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الترمس ؟.. لن تتوقع

أول صورة تجمع أسرة ماجد الكدواني بحفل زفاف ابنه يوسف.. شاهد

في اليوم العالمي لـ التصلب اللويحي المتعدد.. عوامل الخطر و مضاعفات المرض

فيديو

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ