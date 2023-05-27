أول صور من خطوبة هاني سرحان وبسمة داوود | شاهد

احتفل السيناريست هاني سرحان بخطوبته على الفنانة بسمة داوود مساء اليوم السبت، فى حفل عائلي اقتصر على الأهل وعدد قليل من الأصدقاء.



وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا من حفل الخطوبة والمقام حاليا داخل منزل العروس وهم يحتفلون بحفل خطوبتهم فى جو أسري.





هاني سرحان يتحدث عن سوق الكانتو

وكشف الفنان هاني سرحان عن عدد النسخ التي كتبها من أجل الاستقرار على الشكل النهائي لمسلسل سوق الكانتو الذي عرض موسم رمضان الماضي.

وقال هاني في تصريحات لـ "صدى البلد":كتبت خمس نسخ من المسلسل حتى وصلت إلى الشكل النهائي، وعملت مع المخرج حسين المنباوي على كل التفاصيل من أجل الخروج بأفضل شكل لها.



وكان قد الكاتب هاني سرحان عن أبرز الصعوبات التي واجهته خلال كتابة مسلسل سوق الكانتو الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

بسمة داوود تشارك فى جروب الدفعة

وشاركت بسمة فى بطولة مسلسل حكايات جروب الدفعة والذى تم عرضه خلال الفترة الماضية ويشاركها البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين.



«جروب الدفعة» من بطولة شيري عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، أحمد ماجد، بسمة داود، صفاء الطوخي، إيمان الشريف، وئام مجدي، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، من إنتاج «سينرجي» وإشراف عام حسام شوقي، وإخراج محمد عبدالسلام.

المسلسل عرض أول حكايتين الأولى بعنوان «جروب العيلة» بطولة سميحة أيوب، أحمد سعيد عبدالغني، حنان سليمان، صفاء جلال، رشا مهدي، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، ومنير مكرم، سيناريو وحوار منة فوزي، هند عبدالله، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، إخراج منال الصيفي.