Anatomy of a Fall الأفضل.. تعرف على قائمة جوائز مهرجان كان لعام 2023

أسدلت النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي الستار الليلة، على واحدة من أقوى الدورات الفنية التي شهدتها المدينة الفرنسية بحضور قوي من نجوم السينما في هوليوود والعالم.

وجاءت قائمة جوائز مهرجان كان كالتالي:

السعفة الذهبية لأفضل فيلم : Anatomy of a Fall

جائزة لجنة التحكيم : جوناثان جيلزر مخرج فيلم The Zone of Interest

جائزة الفيبريسي: The Zone of Interest

أفضل ممثل: كوجي ياكوشو عن فيلم Perfect Days

أفضل ممثلة: ميرفي دزدار عن فيلم About Dry Grasses

أفضل مخرج عن فيلم The Pot-au-Feu: تران آنه هونج

جائزة لجنة التحكيم لفيلم : FALLEN LEAVES

أفضل سيناريو : فيلم KAIBUTSU أو “ Monster”

وأعلنت خلال اليومين الماضيين جوائز مسابقتي نظرة ما، وأسبوع النقاد، وهو تقليد معروف في مهرجان كان بالإعلان عن جوائز المسابقات تباعا، حتى تكشف عن جوائز المسابقة الرسمية في حفل الختام.

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان حضور عدد كبير من نجوم السينما والفن في العالم، وعلى رأسهم توم هانكس، مادس ميكيلسن، سكارليت جوهانسون، أدريان برودي، جوني ديب، جود لو، جينيفر لورانس، ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو وغيرهم.

ترأس المخرج روبن أوستلوند لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وهي مهمة شاقة كل عام لاختيار عمل واحد يمنح جائزة الأفضل ويعود أبطاله بالسعفة الذهبية، في ظل تطور السينما العالمية، والقصص التي تعرض على الشاشة، وتذهب دائما الأفضلية للأعمال الإنسانية والقصص المؤثرة.

وشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي هذا العام، 7 أفلام من أصل 21 من إخراج نساء، من بينهن كاثرين كورسيني، وجيسيكا هاوسنر، وهو رقم قياسي يقدم لأول مرة لأقدم مهرجان فني بعد تعرضه انتقادات متكررة للافتقاد إلى التكافؤ بين الجنسين، ويعد تقدم ملحوظ في هذه الإشكالية.