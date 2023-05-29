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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 70 ألف درهم| سيارات شبابية 2023 بالإمارات

سيارات 2023 بالإمارات
سيارات 2023 بالإمارات

يحتوي سوق السيارات الإماراتي علي الكثير من فئات السيارات الجديدة منها السيدان، والهاتشباك، والكروس أوفر، ولكن دائما ما يفضل الإماراتيين الحصول علي سيارات شبابية جديدة ومتطورة ، حيث تساعدهم تلك السيارات في التنزه، وقضاء احتياجاتهم، بكل سهولة .

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يقدم موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات هاتشباك شبابية في الإمارات تحت 70 ألف درهم إماراتي :

1- سوزوكي بالينو

تحتوي سيارة سوزوكي بالينو علي ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتنتج قوة 103 حصان، وتمتلك محرك سعة 1500 سي سي، وتخرج عزم أقصي للدوران 138 نيوتن/مترن ويصل سعة خزان وقود سيارة سوزوكي بالينو الي 37 لتر .

سوزوكي بالينو موديل 2023 الهاتشباك

تباع سيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 الهاتشباك في سوق السيارات الإماراتي بسعر 47 ألف دينار إماراتي للفئة الأولي و 52 ألف دينار إماراتي للفئة الثانية .

2- تويوتا ياريس

زودت سيارة تويوتا ياريس بخزان وقود سعة 40 لتر، وتنتج قوة 105 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات من فئة CVT.

تويوتا ياريس موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة تويوتا ياريس موديل 2023 داخل سوق السيارات الإماراتي من 61 ألف درهم إماراتي، وتصل الي 71 ألف درهم إماراتي .

3- كيا سونيت

تمتلك سيارة كيا سونيت محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 113 حصان، وتخرج عزم أقصي للدوران 144 نيوتن/متر، وتقترن كيا سونيت بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات من فئة CVT، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر .

كيا سونيت

تتوافر سيارة كيا سونيت موديل 2023 داخل سوق السيارات الإماراتي بأسعار تبدأ من 66 ألف درهم إماراتي للفئة الأولي .

4- سكودا كوشاك

يصل سعة خزان وقود سيارة سكودا كوشاك الي 50 لتر، وتنتج قوة 148 حصان، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1500 سي سي، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتنتج عزم أقصي للدوران 250 نيوتن/متر.

سكودا كوشاك موديل 2023

سعر سيارة سكودا كوشاك موديل 2023 داخل سوق السيارات الإماراتي يصل الي 68 ألف درهم إماراتي .

5- هوندا سيتى

تصل سرعة سيارة هوندا سيتى  السيدان الي 190 كم/ساعة، وتنتج قوة 121 حصان، وتمتلك محرك سعة 1500 سي سي، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، ويصل سعة خزان وقود سيارة هوندا سيتى الي 40 لتر .

هوندا سيتى  موديل 2023

تأتي سيارة هوندا سيتى  موديل 2023 داخل سوق السيارات الإماراتي بسعر 70 ألف درهم إماراتي للفئة الأولي .

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