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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات تقدمها تويوتا اليابانية بسعر يبدأ من 540 ألف جنيه |صور

5 سيارات تقدمها تويوتا
5 سيارات تقدمها تويوتا اليابانية داخل السوق المصري

تقدم شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، مجموعة من اقوى الطرازات داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات الهيكلية سواء من فئة السيدان والكروس اوفر وفئة الـ SUV، بالاضافة إلى فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات تقدمها تويوتا اليابانية داخل السوق المصري بسعر يبدأ من 540 ألف جنيه

5 سيارات تقدمها تويوتا اليابانية داخل السوق المصري

نبدأ بالنسخة الارخص بين سيارات شركة تويوتا المطروحة في السوق المصري، وهي السيارة بيلتا 2023، حيث تقدم الفئة الاولى بسعر 540 ألف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 595 ألف جنيه، وتعتمد السيارة في قدراتها الفنية على محرك 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، و 138 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء مكون من 4 نقلات مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

5 سيارات تقدمها تويوتا اليابانية داخل السوق المصري

ونواصل مع النسخة تويوتا روميون العائلية موديل 2023، حيث تقدم بأبعاد هيكلية بلغت 4265 مم للطول، و 1695 مم للعرض، و 1685 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2740 مم، وتعتمد جميع فئات السيارة على محرك 103 حصانا، سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.5 ثانية، إلى جانب تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، ويقدر السعر الرسمي للسيارة نحو 575 ألف جنيه.

5 سيارات تقدمها تويوتا اليابانية داخل السوق المصري

وتقدم شركة تويوتا نسختها العائلية الثانية راش 2023 ذات الـ 7 مقاعد، وبسعر يبدأ من 520 الف جنيه حتى 550 ألف جنيه، وتعمل هذه النسخة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، مع ناقل حركة اوتوماتيك، وامكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية، بالاضافة إلى متوسط اتسهلاك للوقود يقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

5 سيارات تقدمها تويوتا اليابانية داخل السوق المصري

وتقدم شركة تويوتا نسختها الشهيرة "كورولا" موديل 2023 عبر باقة من الفئات، مع سعر رسمي يبدأ من 740 ألف جنيه حتى 934 الف جنيه، حيث تتمتع السيارة بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 120 حصانا، و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، بينما تقدم السيارة بمحرك اخر هايبرد سعة 1800 سي سي وبسعر 1,275,000 جنيه.

5 سيارات تقدمها تويوتا اليابانية داخل السوق المصري

ونختتم بالنسخة الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة SUV، وهي السيارة تورويتا فورتشنر 2023، التي تبدأ بسعر 1,790,000 جنيه حتى 2,090,000 جنيه، وزودت السيارة بمحرك 2700 سي سي، بقوة 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 6 سرعات "دفع خلفي"، وتتمتع ايضا بمحرك 6 سلندر سعة 4000 سي سي، بقوة 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تويوتا SUV سيدان كروس اوفر 5 سيارات تقدمها تويوتا تويوتا اليابانية

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