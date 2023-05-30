رحاب الجمل: أبحث في أعمالي عن مخرج مخاطر.. والأدوار المركبة تجذبني.. حوار

رحاب الجمل: أبحث فى أعمالى عن مخرج مخاطر وليس عن دور مختلف

رحاب الجمل: مسلسلي جعفر العمدة ورسالة الإمام أفضل مسلسلات رمضان 2023

رحاب الجمل: الشخصيات المركبة تجذبني وأتمنى تقديم المزيد من الأعمال الكوميدية

رحاب الجمل فنانة تركز على تقديم كل ما هو مختلف وجديد، وطوال الوقت تغير من جلدها لكي تسجل في أرشيفها الفني أكبر عدد من الأدوار المتنوعة، وشاركت في العديد من الأعمال في السينما والدراما والمسرح، وبرعت بشكل خاص في الأدوار التي تعتمد على الشر وأجادت فيها بشكل كبير.

وفي حوارها مع "صدى البلد"، تحدثت رحاب الجمل عن كواليس مشاركتها فى فيلم "مستر إكس" والمقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى" ، كما كشفت عن مشاركتها فى موسم دراما رمضان بمسلسل "جت سليمة" وتعاونها مع دنيا سمير غانم.

رحاب الجمل: أبحث فى أعمالى عن مخرج مخاطر وليس عن دور مختلف

قالت الفنانة رحاب الجمل فى حوارها لصدى البلد: "عرض عليا الكثير من الأعمال فى رمضان 2023 ولكنى رفضت المشاركة لاستسهال المخرجين فى اختيار الأدوار ووجدت أن كل الأدوار تشبه ما قدمتها ولا يوجد إضافة".

وأضافت رحاب الجمل: "دائما ما أبحث عن مخرج مخاطر ومختلف مثل يسرى نصر الله ومحمد سامى لقدرتهم على تقديمى بشكل مختلف حتى فى الأدوار التى قدمت مثلها".

رحاب الجمل

رحاب الجمل: جعفر العمدة ورسالة الإمام أفضل مسلسلات رمضان 2023



وكشفت الفنانة رحاب الجمل عن رأيها فى مسلسلات رمضان 2023 فى حوارها لصدى البلد قائلة :" لم اشاهد عدد كبير من مسلسلات رمضان ولكني حرصت على متابعة مسلسلى جعفر العمدة ورسالة الإمام".

وأضافت رحاب الجمل: "جعفر العمدة، مسلسل الشارع والشعب العربى ومن أنجح مسلسلات رمضان 2023 ومحمد رمضان نجم ولديه شعبية كبيرة".

وعن مسلسل رسالة الإمام أوضحت رحاب الجمل، أن مسلسل رسالة الإمام فيه فن وإبداع وإخراج ويحمل الكثير من القيم والوعي والثقافة ونحتاج للمزيد من هذه الأعمال ذات القيم.

رحاب الجمل

رحاب الجمل : الشخصيات المركبة تجذبني وأتمنى تقديم المزيد من الأعمال الكوميدية

قالت الفنانة رحاب الجمل فى حوارها لصدى البلد:" خلال مشوارى الفنى نجحت فى تقديم أدوار الشر وهى أدوار صعبة ومرهقة وتجذبنى الأدوار المركبة لإنها تعطى الممثل مساحة فى إظهار مواهبه".

وأضافت رحاب الجمل: "ولكن الفترة الأخيرة حرصت على الخروج من هذا النمط واتجهت للكوميدى وتقديمى للكوميدي فى "مستر إكس" حمسنى للمشاركة فى أعمال كوميدية أكثر الفترة المقبلة والمخرج إسلام خيرى قدمني بشكل مختلف".

رحاب الجمل

رحاب الجمل: أجسد شخصية أحد أفراد عصابة أحمد فهمى فى مستر إكس

قالت الفنانة رحاب الجمل فى حوارها لصدى البلد: "أجسد فى فيلم مستر إكس أحدى أفراد عصابة أحمد فهمى واليد اليمنى له".

وأضافت رحاب الجمل :"أقدم كوميديا لم أقدم مثلها من قبل فى مستر إكس وهو ما حمسني للمشاركة فى الفيلم والجمهور بحاجة للأعمال الكوميدية ".

رحاب الجمل

رحاب الجمل: مسلسل جت سليمة تجربة مختلفة ودنيا سمير غانم فنانة موهوبة

عبرت الفنانة رحاب الجمل عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "جت سليمة" فى رمضان الماضى من بطولة النجمة دنيا سمير غانم.

وقالت رحاب الجمل لصدى البلد: "سعيدة بالمشاركة فى رمضان بمسلسل جت سليمة وهو تجربة مختلفة وهذه المرة الأولى التى أقدم فيها دور كوميدى بهذا الشكل".

وعن تعاونها مع الفنانة دنيا سمير غانم أوضحت رحاب الجمل أن الكواليس كانت كلها ضحك وهزار ودنيا سمير غانمفنانة موهبة ومختلفة ودمها خفيف.

رحاب الجمل

فيلم مستر إكس

بدأت الشركة المنتجة لفيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد فى طرح البوسترات الدعائية للفيلم؛ استعدادا لطرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

وحرصت الشركة المنتجة على طرح بوسترات لجميع فريق عمل الفيلم؛ كنوع من أنواع الترويج له، ومن المقرر أن تبدأ فى طرح التيزر الأول له خلال أيام قليلة

لوكات مختلفة لأبطال فيلم مستر إكس

وحرص المخرج أحمد عبد الوهاب على تقديم أبطال الفيلم بشكل مختلف بداية من بطل العمل أحمد فهمي الذى ظهر علىالأفيش الدعائى بلوك مختلف تماما عما أعتاد عليه الجمهور، كما ظهر أيضا محمد أنور بلوك مختلف تماما وهو نفس الأمر بالنسبة للفنان محمود حافظ الذى ظهر على أفيش الفيلم بدقن طويلة وشارب.

تفاصيل فيلم مستر إكس



ويضم فيلم مستر إكس العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور ورحاب الجمل، ومنإنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد رشيد.

العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى.

