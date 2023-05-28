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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

رحاب الجمل: مسلسل جت سليمة تجربة مختلفة.. ودنيا سمير غانم فنانة موهوبة

صدى البلد

عبرت الفنانة رحاب الجمل عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "جت سليمة" فى رمضان الماضى من بطولة النجمة دنيا سمير غانم.

وقالت رحاب الجمل فى تصريح خاص لصدى البلد :" سعيدة بالمشاركة فى رمضان بمسلسل جت سليمة وهو تجربة مختلفة وهذه المرة الأولى التى أقدم فيها دور كوميدى".

وعن تعاونها مع الفنانة دنيا سمير غانم أوضحت :" الكواليس كانت كلها ضحك وهزار ودنيا سمير غانم فنانة موهبة ومختلفة ودمها خفيف".


وكشفت أن سبب انجذبها لمسلسل جت سليمة إنه عمل كوميدى للأطفال مؤكدة على ضرورة تقديم مثل هذه الأعمال.

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام الشكر الي فريق عمل مسلسلها جت سليمة والجمهور . 

وقالت دنيا سمير غانم : شكرا مهندس الصوت أحمد جمال البش مهندس جيمي ، شكرا مهندس صوت الاغاني الجامد خالد سند اللي تعبمعانا جدا السنة دي و السنة اللي فاتت بسبب ضيق الوقت دایما بس حقيقي عملت شغل جامد جدا شكرا الشاطر اوي اوي مصمم الاستعراضات ال creative هادي عواضة
شكرا للمحترم طارق علوش علي الميكساج
شكرا لكل فريق الانتاج شكرا Final Media و محمد صالح علام Digital & Social
Media شكرا فاطمه بهجت الشاطره اوي makeup artist اللي بجد مجتهدة جدا و عايزة تطلع كل لوك أحلي من اللي قبله شكرا ماكير العمل إيهاب محروس شكرا  هیثم دهب وهشام دهب عشرة السنين و یا رب دايما نكمل مشوار النجاحات مع بعض شكرا كل فريق الاخراج الجامد شكري الحكيم وعبد المجيد وحسين البيه و رجل المهام الصعبة شريف المليجي
شكرا للجامد اوي اوي، الشاطر، المبدع عمرو عاکف post production علي الجرافيكس و المونتاج و التلوين اللي رفع راسنا.

واضافت دنيا سمير غانم: شكرا لمخرج العمل إسلام خيري اللي تعب جدا في العمل ده
شكراً لكل طاقم العمل ولكل فرد شارك ف النجاح الكبير ده الحمد لله شكرا علي حبكم و خوفكم عليا اللي انا كنت حساه في كل لحظة وأنا بشتغل . 
وأضافت دنيا سمير غانم : و شكرا للجمهور العظيم اللي بعد كل عمل بيثبت لي إن ليا أهل في كل بيت، الحمد لله اللي بيخليني أعمل أقصي ما عندي عشان أكون عند حسن ظنكم
شكرا ل جوزي و حبيبي رامي رضوان اللي دايما بيدعمني و بيفرح لنجاحي و أخيرا بقي شكرا لروح قلبي و حياتي نجمتي الصغننه اللي نورتني و أبهرتني أنا شخصيا ما شاء الله
ربنا يحفظك يا قلبي و يكتبلك الخير و السعادة انت و كلأطفالنا و يا رب مستقبلكم يكون منور و حظكم أحسن مننا يا رب كل سنة وانتم طيبين.

الفنانة رحاب الجمل الفنانة دنيا سمير غانم دنيا سمير غانم مسلسل جت سليمة رحاب الجمل

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