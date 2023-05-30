المترجم الراحل محمد عناني يفوز بجائزة النيل |تفاصيل

فاز المترجم الكبير محمد العنانى، بجائزة النيل فى الآداب لعام 2023، واعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، اسم الفائز بجائزة النيل فى الآداب، وذلك بعد اجتماع المجلس الأعلى للثقافة رقم 69.

جائزة النيل

وتم عقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس ممن لهم حق التصويت لاختيار الفائزين، حيث تم إجراء التصويت الإلكترونى على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وذلك من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتي عملت على مدى الأشهر الماضية، حيث تنافس على الجائزة هذا العام كل من: المترجم الكبير محمد العنانى، محمد إبراهيم أبو سنة.