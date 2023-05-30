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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على الجوائز المحجوبة في التشجيعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حجب المجلس الأعلى للثقافة، هذا العام حجب 6 جوائز من جائزة الدولة التشجيعية، وهم:

 

جائزة فرع "فيلم رسوم متحركة".

 

جائزة فرع "إخراج المسرح الحركي"

 

جائزة فرع "الأطعمة التقليدية - (جمع وتوثيق)".

 

جائزة فروع "وعي الشعب المصري قوة دافعة فى المجالين الدولي والإقليمي".

 

جائزة فرع "المنظور الثقافي المصري لصناعة السياحة".

 

جائزة فرع "القانون الدولي وعلاقته بالتشريع الوطني".

 

وكانت قد اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بـ جوائز الدولة التشجيعية، خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة التاسع والستين، المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس.

 

المجلس الأعلى للثقافة جائزة فرع فيلم رسوم متحركة لدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور هشام عزمي

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