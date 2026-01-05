تفوق نيجيري كاسح في تاريخ المواجهات أمام موزمبيق قبل صدام ثمن النهائي الأفريقي

تحمل المواجهة المرتقبة بين نيجيريا وموزمبيق في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، أرقامًا تاريخية تصب في مصلحة النسور الخضراء، الذين فرضوا سيطرتهم في أغلب اللقاءات السابقة بين المنتخبين.

وتواجه المنتخبان في 6 مباريات عبر تاريخهما، نجح خلالها منتخب نيجيريا في تحقيق 5 انتصارات، بينما انتهت مواجهة واحدة فقط بالتعادل، دون أن ينجح منتخب موزمبيق في تحقيق أي فوز.

وعلى صعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية، التقى المنتخبان مرة واحدة، في نسخة أنجولا 2010، وانتهت المباراة بفوز نيجيريا بثلاثية نظيفة، في لقاء أكد خلاله النسور تفوقهم الفني والتاريخي.

ورغم هذه الأرقام، تبقى مباريات الأدوار الإقصائية خاضعة لحسابات مختلفة، حيث يسعى منتخب نيجيريا لتأكيد أفضليته على أرض الواقع، بينما يأمل منتخب موزمبيق في قلب التوقعات وكتابة تاريخ جديد في البطولة.