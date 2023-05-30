بعد فوزه بجائزة التفوق.. فتحي عبد السميع: مظاهر الحب غمرتني |خاص

فاز منذ قليل الكاتب فتحي عبد السميع بجائزة التفوق، وتحدث فتحي لـ صدى البلد وقال: أنه سعيد بحصوله على جائزتين هذا العام، جائزة خروجه من عملية جراحية في المخ بجسم يمشي على قدميه، وجائزة اللجنة الفنية التي رشحته لجائزة التفوق دون أن يعرف أعضائها، وما ترتب عليه من مظاهر محبة الناس التي غمرتني بعد إعلان الترشح، وحتى ظهور النتيجة وفوزي بالجائزة.

وأضاف: "شكرا للأصدقاء الكرام الذين نستمر بدعمهم وتشجيعهم، شكرا لأسرتي التي احتملت عامين من القلق الشديد بسبب ظروفي الصحية، شكرا لكل أصحاب الفضل في تجربتي الشعرية وخاصة الشاعر سيد عبد العاطي (في الصورة بالأبيض والأسود) والشاعر عطية حسن".

وتابع: "في بداية حياتي الأدبية كانا يستضيفاني وغيري من الشباب في بيتهما بمدينة قنا، وهناك عرفت الكتب الأدبية الكبيرة والمهمة، هناك وضعا قدمي على الطريق، لقد رحلا إلى رحمة الله منذ سنوات طويلة لكنني أشعر بفضلهما عليَّ في كل ما كتبت، أشعر بفضلهما فيما سأكتب حتى آخر كلمة، أول جائزة كانت ابتسامتهما وأنا ألقي قصائدي الأولى، وما زلت أكتب حتى أحظى بابتسامة متخيلة منهما".