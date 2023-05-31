أخبار السيارات.. أسعار جديدة لـ شيفروليه أوبترا في مصر.. اشتر أشهر سيارة هاتشباك فرنسية 

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيفروليه في مصر، زيادات أسعار طراز أوبترا موديل 2023 للمرة الثالثة خلال العام الحالى بعد زيادتين خلال شهر مارس الماضى.

تتوفر السيارة سوبارو XV موديل 2022 في السوق المصري بثلاثة فئات متنوعة، وتقدم بمنظومة دفع رباعية، حيث تعتبر الأقل سعراً بين سيارات الدفع الرباعي في مصر.

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هوندا ، زيادة سعرية جديدة منذ فترة لعدد من طرازات الشركة داخل السوق المصرى للسيارات .

ظهرت السيارة بيجو 206 عالمياً للمرة الأولى في عام 1998 واعتبرت بديلا لطرازات بيجو 205 بتصميم هاتشباك سوبر ميني، ظهرت كذلك منها نسخ سيدان في مصر ولكن الأشهر محلياً وعالمياً منها نسخ الهاتشباك.

تتميز السيارات الرياضية الفاخرة بأنها تتمتع بسرعات هائلة وأداء فائق. وتوجد العديد من السيارات الفاخرة الفائقة في العالم، والتي تحمل تصاميم رائعة وتقنيات مبتكرة.

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.