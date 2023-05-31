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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. أسعار جديدة لـ شيفروليه أوبترا في مصر.. اشتر أشهر سيارة هاتشباك فرنسية 

صدى البلد

 

 

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

 

أسعار جديدة لـ شيفروليه أوبترا في مصر.. تعرف عليها

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيفروليه في مصر، زيادات أسعار طراز أوبترا موديل 2023 للمرة الثالثة خلال العام الحالى بعد زيادتين خلال شهر مارس الماضى.

 

أحدث أسعار سوبارو XV الجديدة في مصر| صور

تتوفر السيارة سوبارو XV موديل 2022 في السوق المصري بثلاثة فئات متنوعة، وتقدم بمنظومة دفع رباعية، حيث تعتبر الأقل سعراً بين سيارات الدفع الرباعي في مصر.

 

تعرف علي أسعار طرازات هوندا في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هوندا ، زيادة سعرية جديدة منذ فترة لعدد من طرازات الشركة داخل السوق المصرى للسيارات .

 

بـ 120 ألف جنيه.. اشتر أشهر سيارة هاتشباك فرنسية | صور

ظهرت السيارة بيجو 206 عالمياً للمرة الأولى في عام 1998 واعتبرت بديلا لطرازات بيجو 205 بتصميم هاتشباك سوبر ميني، ظهرت كذلك منها نسخ سيدان في مصر ولكن الأشهر محلياً وعالمياً منها نسخ الهاتشباك. 

 

أسرع سيارة كهربائية إنتاجية في العالم

تتميز السيارات الرياضية الفاخرة بأنها تتمتع بسرعات هائلة وأداء فائق. وتوجد العديد من السيارات الفاخرة الفائقة في العالم، والتي تحمل تصاميم رائعة وتقنيات مبتكرة.

 

لانوس وفيرنا.. 5 سيارات مستعملة بالسوق المصري| صور

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

 

 

 

شيفروليه اوبترا سوبارو XV هوندا هاتشباك سيارة كهربائية

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