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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جديدة لـ شيفروليه أوبترا في مصر.. تعرف عليها

شيفروليه أوبترا موديل
شيفروليه أوبترا موديل 2023

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيفروليه في مصر، زيادات أسعار طراز أوبترا موديل 2023 للمرة الثالثة خلال العام الحالى بعد زيادتين خلال شهر مارس الماضى.

شيفروليه أوبترا موديل 2023

وأوضح وكيل شيفروليه، أن السيارة أوبترا موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان العائلية، وتم زيادة سعرها 40.500 ألف جنيه.

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ومن المعروف أن السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

شيفروليه أوبترا موديل 2023

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية .

شيفروليه أوبترا موديل 2023

وتأتى السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن بينها جهاز إنذار لحزام الأمان لمقعد السائق، إمكانية التحكم في مستوى وضعية مقعد السائق، طي المقاعد الخلفية، فرش المقاعد من القماش، مسند يد أمامي، فرش جلد، صندوق تخزين أسفل مقعد الراكب الأمامي، زجاج تعتيم خلفي، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية .

شيفروليه أوبترا موديل 2023

اضافة إلى احتواء السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، على مانع إدارة المحرك، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مقابض الأبواب بلون السيارة، حساسات خلفية، فتحة سقف كهربائية، مرايات جانبية بإشارات جانبية، جنوط رياضية 15 بوصة.

وتضم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023، عددا من وسائل الأمن والسلامة، من بينها 2 وسائد هوائية أمامية ، فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع إلكتروني للفرامل EBD .

شيفروليه أوبترا موديل 2023

اما عن سعر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 حاليا، فهى تتوفر بفئة سعرية واحدة تقدر بـ 541,500 ألف جنيه بدلا من 501 ألف جنيه .

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