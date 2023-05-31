هنأ الطلاب وأولياء الأمور.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023 / 2022، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 103 ألفا و119 طالبا وطالبة، وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين ، متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

من جانبه، قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم رفع النتيجة على الموقع التالي:

http://www.alexandria.gov.eg/services/Results/default1.aspx

وأوضح أبوزيد، أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية ستبدأ على الفور وتستمر لمدة خمسة عشر يومًا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.