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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابتعدي عن هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية.. تسبب كوارث

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية

الدورة الشهرية من أكثر الفترات المؤلمة والمزعجة التي تمر بها النساء كل شهر، فالتعرض للتقلصات والانتفاخ وألم الظهر وغيرهم من أعراض قد تجعلكِ في حالة مزاجية سيئة للغاية، ولكن هناك أطعمة  ومشروبات ممنوع تناولها اثناء الدورة الشهرية لانها قد تزيد من حدة هذه الأعراض ، لذا يجب الابتعاد عن تناولها اثناء الدورة الشهرية لتجنب أي ألم أو إزعاج إضافي.

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 نستعرض أهم الأطعمة والمشروبات الممنوع تناولها خلال تلك الفترة وفقا لموقع Psypost


ما هي الأطعمة  التي يجب الابتعاد عنها اثناء الدورة الشهرية؟


⁃ يفضل تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل لأنها  تسبب بعض الاضطرابات أثناء الدورة؛ حيث قد ينجم عن هذه الأطعمة بعض الآثار الجانبية ، وألم المعدة، والغثيان.

⁃ الحد من المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل الشاي والقهوة، فقد أفادت الدراسات إلى أنها تزيد من أعراض الاكتئاب أثناء الدورة الشهرية.

⁃ الكحوليات حيث يمكن أن تتسبب الكحوليات في جفاف الجسم وقد يزيد هذا من حدة الأعراض، كما يمكن أن يؤدي لحدوث مشاكل في الهضم مثل الإسهال والغثيان.

⁃ تجنب الأطعمة الغنية بالدهون مثل البرجر والنقانق وغيرها من الوجبات السريعة، فإنها تؤثر عن نشاط الهرمونات في الجسم مما قد يزيد من آلام الدورة الشهرية.

⁃ عدم تناول الحلويات مثل الدوناتس والمهلبية والشوكولاتة بالحليب قد تؤدي إلى زيادة السكر في الدم مما يسبب زيادة التوتر والاكتئاب وآلام الدورة الشهرية وكذلك الإعياء وانخفاض ضغط الدم.

- الأطعمة المعلبة صناعيا، فهي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والأملاح التي تزيد من مشكلة الانتفاخ.

- المخللات والأطعمة الغنية بالملح مثل الشيبسي يفضل الابتعاد عنها أثناء الدورة الشهرية فإنها تزيد من احتباس الماء في الجسم .

⁃ شرب الأشياء الباردة أو الآيس كريم.

⁃ شرب المشروبات الغازية.

الدورة الشهرية أطعمة ومشروبات احتباس الماء في الجسم احتباس الماء حالة مزاجية سيئة جفاف الجسم مشاكل في الهضم

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