عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. النوم الكثير يصيبك بـ 9 أمراض

الافراط فى النوم
الافراط فى النوم

ينتظر الكثير من الأشخاص يوم الإجازة للحصول على المزيد من النوم والراحة لدرجة أن البعض  يمكن أن يقضى يوم الإجازة بأكمله  فى السرير.


وفقًا لمؤسسة النوم وجونز هوبكنز ميديسن، إن الإفراط فى عدد ساعات النوم يعرض الإنسان للإصابة بمشكلات صحية عديدة بل وبعض الأمراض المزمنة:

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

احترس .. علامات تكشف الفاكهة المحقونة بمواد كيميائية تسبب السرطان

نفسك اتكتم من التراب .. 5 أطعمة لعلاج ضيق التنفس

لو اتعرضت للعاصفة .. كيف تعرف انك أصبت بالتهاب الجيوب الأنفية

زيادة الوزن من أضرار النوم الكثير 
أمراض القلب والأوعية الدموية
السكري
متلازمة تململ الساق
صرير الأسنان (صرير الأسنان أو صريرها)
ألم مزمن بسبب الإفراط فى النوم 
اضطراب النوم (مثل توقف التنفس أثناء النوم أو الأرق أو الخدار )
قصور الغدة الدرقية
الاكتئاب أو القلق


وجدت دراسة نُشرت في ديسمبر 2018 في مجلة القلب الأوروبية ، أن النوم أكثر من ست إلى ثماني ساعات يوميًا (بما في ذلك القيلولة) كان مرتبطًا بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب ، وفقًا لبيانات المسح لأكثر من 116،632 بالغًا من 21 دولة.

النوم أضرار النوم الكثير أضرار النوم أضرار الإفراط فى النوم الإفراط في النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضٍ

شركة ألمانية تعلن اكتشاف كنز جديد في دلتا مصر | إيه الحكاية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

موضوعات متعلقة

7 أشياء يجب أن تفعلها بعد انتهاء العاصفة الترابية

لسة مكملة معانا.. ماذا يحدث للجسم عند التعرض لـ العاصفة الترابية

نشرة المرأة والصحة | 7 علامات تحتم عليك الذهاب للمستشفى فورا .. واحمِ نفسك من العاصفة الترابية بهذه النصائح

هاني الناظر ينصح مرضى الحساسية بكل أنواعها بتناول هذا الدواء

خطأ كارثي.. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض|بلاش منه

مايخرجوش .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأضرار العاصفة الترابية

أسهل 7 نصائح للوقاية من العاصفة الترابية

الأطفال هتحبه .. طريقة عمل كب كيك السبانخ

ترشيحاتنا

موقف محرج.. سقوط بايدن من علي المنصة خلال حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية|فيديو

هشام آمنة يبحث مجالات التعاون المشترك مع أكاديمية لاهاي بهولندا

ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

لقائدي السيارات.. 5 خطوات للحماية من مخاطر العواصف وطرق التعامل معها

جماهير برشلونة تودع “كامب نو”| الأزمة الاقتصادية تدفع إدارة البرسا لبيع مقاعد وعشب الملعب التاريخي

5 مشاهد صادمة بالقاهرة| هذا ما فعلته العاصفة اليوم.. وهل تستمر للغد ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن أشخاص في محنة ويحتاجون إلى رعاية

أفكار شيك.. تفاصيل بفستان الأميرة رجوة لن تظهر بالسوشيال ميديا

مش هتكلفك كتير .. طريقة عمل كفتة الفراخ

شقيقات العريس | إطلالات الأميرتين إيمان وسلمى تثير السوشيال ميديا

فيديو

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ