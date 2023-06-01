احترس.. النوم الكثير يصيبك بـ 9 أمراض

ينتظر الكثير من الأشخاص يوم الإجازة للحصول على المزيد من النوم والراحة لدرجة أن البعض يمكن أن يقضى يوم الإجازة بأكمله فى السرير.



وفقًا لمؤسسة النوم وجونز هوبكنز ميديسن، إن الإفراط فى عدد ساعات النوم يعرض الإنسان للإصابة بمشكلات صحية عديدة بل وبعض الأمراض المزمنة:

زيادة الوزن من أضرار النوم الكثير

أمراض القلب والأوعية الدموية

السكري

متلازمة تململ الساق

صرير الأسنان (صرير الأسنان أو صريرها)

ألم مزمن بسبب الإفراط فى النوم

اضطراب النوم (مثل توقف التنفس أثناء النوم أو الأرق أو الخدار )

قصور الغدة الدرقية

الاكتئاب أو القلق



وجدت دراسة نُشرت في ديسمبر 2018 في مجلة القلب الأوروبية ، أن النوم أكثر من ست إلى ثماني ساعات يوميًا (بما في ذلك القيلولة) كان مرتبطًا بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب ، وفقًا لبيانات المسح لأكثر من 116،632 بالغًا من 21 دولة.