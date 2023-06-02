أوسوريو يحسم مصير نداي مع الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، ان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض استقر علي الإبقاء علي ، السنغالي ابراهيما نداي جناح الفريق في الفترة المقبلة، وتحديدا في الموسم المقبل، ويرى أن اللاعب سيكون من أهم عناصر الفريق.

وأضاف المصدر أن اللاعب كان يعاني خلال الفترة الماضية من قلة المشاركة بسبب الإصابة، ولكنه بدأ في الظهور بشكل جيد منذ تولي الكولومبي أوسوريو المسؤولية الفنية للفريق الأبيض.

وأكد المصدر أن أوسوريو كشف للجنة الفنية أنه سيمنح اللاعب الفرصة الكاملة حتى نهاية الموسم، وسوف تظهر إمكانياته ، وأن ما مر به الفريق على مدار الموسم كان هو السبب في تراجع مستواه وعدم ظهوره بشكل كامل.

و يخوض فريق الزمالك مباراة ودية عصر اليوم أمام المنتخب اليمني ، حيث يسعى الزمالك لتجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين ولاعبي فريق الشباب ليكونوا جاهزين مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.