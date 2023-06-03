ماء الليمون يسبب 4 أضرار خطيرة .. اكتشف كيف ومتى تحدث

اعتاد الكثير من الأشخاص على شرب ماء الليمون فى الصباح فى اعتقاد منهم انه من أكثر العادات الصحية التى تساعد على تطهير الجسم من السموم والامراض.

ولكن ما لايعرفه الكثير من الأشخاص أن الإكثار من شرب ماء الليمون له أضرار صحية عديدة لذا يجب الاعتدال فى تناوله.

ونعرض لكم أبرز أضرار الإفراط فى تناول ماء الليمون وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ stylecraze”

تسوس مينا الأسنان

يؤدي الإفراط في تناول ماء الليمون إلى إزالة المعادن الحمضية لمينا الأسنان وأثبتت دراسة برازيلية أن عصير الليمون تأثيرات أكالة على الأسنان مماثلة لتلك الموجودة في المشروبات الغازية كل منهم حمضي بالتساوي.



تفاقم قروح كانكر

تقرحات كانكر هي إحدى أشكال تقرحات الفم. هذه تقرحات سطحية داخل الفم أو قاعدة اللثة وهي مؤلمة وتشير بعض الأبحاث إلى أن حامض الستريك قد يسبب تقرحات في الفم ويسبب المزيد.



تفاقم الحموضة المعوية

في حين أن تناول عصير الليمون قد يعزز عملية التمثيل الغذائي والهضم ، فإن بعض الأبحاث تعتبر أن ثمار الحمضيات تسبب حرقة المعدة أو ارتداد الحمض و تفاقم القرحة الهضمي وفي الدراسات ووجد أن المرضى الذين اشتكوا من أعراض معدية معوية مماثلة يستهلكون المزيد من الحمضيات والعصائر .



قد يسبب الصداع النصفي

هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن ثمار الحمضيات قد تسبب الصداع النصفي وقد تسبب الثمار نوبة صداع نصفي من خلال رد فعل تحسسي ويمكن أن يكون التيرامين ، وهو مادة معينة في الحمضيات.