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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان فيلم.. محمد محمود عبدالعزيز يكشف سرا عن مسلسل جبل الحلال

محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز تفاصيل تحول فيلم الهيبة إلى مسلسل جبل الحلال .


وقال محمد محمود عبد العزيز خلال ندوته في صدى البلد :"المسلسل كان في البداية فيلم اسمه أبو هيبة وكان الكاتب ناصر عبد الرحمن قد كتبه منذ ١٨ عاما".

تابع :" كان هناك تخوف انه يتم عرضه في السينما لان الفيلم حالته كانت مختلفة وعرضت على والدي ان نحوله لمسلسل فرفض".

اختتم :" أقنعت بعد ذلك والدي ثم الكاتب ناصر عبد الرحمن وبالفعل أنتجنا مسلسلا كبيرا وحقق نجاحا كبيرا".


كنت بدخل العناية المركزة على طول.. محمد محمود عبد العزيز يكشف سبب فقدان وزنه

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز ؛ عن سبب فقدانه الكثير من وزنه خلال الفترة الماضية.

وقال محمد محمود عبد العزيز خلال ندوته في موقع صدى البلد:" وزني تسبب في العديد من الأمراض لي كالضغط والسكر وكنت بدخل العناية المركزة ب٣ أيام ".

تابع :" بعد وفاة والدي شعرت بحالة من اللامبالاة ووزني زاد للغاية ولكن الدكتور قرر إجراء عملية لي لكي أفقد وزني قبل فوات الاوان ".


محمد محمود عبد العزيز في صدى البلد:
 

حل الفنان محمد محمود عبد العزيز ؛ ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري لتكريمه عن أحدث أعماله مسلسل " حضرة العمدة " والذي عرض في رمضان 2023.

وتحدث محمد محمود عبد العزيز عن نجاح دوره والانتقادات التي تحدثت عنها السوشيال ميديا عن دور حافظ .

محمد محمود عبد العزيز
‏قال الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز عن دوره في مسلسل حضرة العمدة إنه كان يريد عمل شخصية جديدة ومختلفة وغير تقليدية.


وتابع محمد محمود عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه من البداية كان يعلم أنه لا يريد دورا لشخصية تقليدية لأنه كذلك لن يتذكره أحد لن يقدم أي شيء جديد أو يخاطب قضية أو تسليط الضوء على مشكلة أو على طباع بعض الناس.

شخصية محمد محمود عبد العزيز في مسلسل حضرة العمدة
نوه محمد محمود عبد العزيز بأن شخصيته في المسلسل “شخص غلبان، ودائما يشعر أنه مهمش ومظلوم، ومش لاقي مكان، وكان حابب إنه يتشاف”.

محمد محمود عبد العزيز فيلم الهيبة جبل الحلال

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