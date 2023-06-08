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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد تعديل 65 من المخططات التفصيلية للقري والمدن

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

  اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  ،  تعديل 65 من المخططات التفصيلية لعدد من القري والمدن بنطاق المحافظة ليصل إجمالي ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على مستوى المحافظة إلى 665 مخططا جديدا ومعدلا منذ بداية عام 2020 وحتى الآن.


وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.


وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع  ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية .

وأضاف "مختار" انه تم البدء في دراسة تحديث الاحوزة العمرانية لقري محافظة الدقهلية مع كافة الجهات المختصة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.


واشاد محافظ الدقهلية جهود الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والجهات المعاونة في تحقيق الانجاز المتميز في هذا المجال خلال الفترة الماضية وحتي الان.


ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة إن المخططات التفصيلية التي  تم اعتماد تعديلها اليوم شملت مدينة ميت غمر وقري دنديط وكفر الوزير واتميده والبوها وتفهنا الاشراف وصهرجت الكبري وكوم النور وكفر سرنجا وميت ناجي والرحمانيه ودماص وكفر المقدام وكفر المحمديه والحاكميه واوليله وسنتماي وبشالوش وميت الفرماوي بمركز ميت غمر،و قري العزاوي وطهواي والفنان وكفر عزام وكفر غنام  والبكاريه والمقاطعه والحصاينه والبشنيني وطرانيس العرب والحجايزه وبرهمتوش وبشمس طوخ الأقلام وطنبول الكبري بمركز السنبلاوين وايضا مخطط مدينه السنبلاوين بالاضافة لقري تمي الامديد ابو داود منشيه السلام والصفا والخمسه وتاج العز والبيضا والسماره بمركز تمي الامديد.. 
 

وأضافت أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لانهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني و الاجهزة المختصة.

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مدير عام الإدارة العامة مطالب المواطنين محافظة الدقهلية صهرجت الكبرى رؤية مصر 2030 المخططات الاستراتيجية

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