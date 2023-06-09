محمد فضل الله يكشف 12 معيارا للارتقاء بمستوى تنافسية الدوري المصري

كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي عن 12 معيارا للارتقاء بمستوى تنافسية الدوري المصري لكرة القدم فى قادم الأيام.

قال الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك:

إثنى عشر ،،، معيار للإرتقاء بمستوى ( تنافسية ) الدورى المصرى لكرة القدم ،،، وهي على النحو التالي :

1- وجود تنافسية كبيرة على لقب الدورى.

2- وجود ناديين على الاقل تنافس على لقب الدورى حتى المباريات الأخيرة منه .

3- عدم تخطى المباريات المؤجلة لمبارتين للفريق الواحد فى كل دور فى الدوري .

4- الحضور الجماهيرى وفقا لسعة الملاعب طوال الموسم في الدوري

5- ارتفاع العائد المادى لدخل المباريات في الدوري .

6- سير ذاتية قوية لمدربى الفرق المشتركة فى مسابقة الدوري .

7- ارتفاع معدل تسجيل الأهداف .

8- الارتقاء بجودة ومستوى الملاعب .

9- استقطاب نجوم كرة قدم ذو شهرة عالمية

10 - تطبيق التقنيات الحديثة فى البث والنقل التلفزيونى

11- تسويق الدورى والإعلانات المصاحبة للمباريات تكون لشركات عالمية متخصصة فى هذا الشأن

12- الإلتزام التعاقدى مع المدربين واللاعبين