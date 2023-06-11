تجلس بطريقة مثيرة.. شاهد إطلالة هيفاء وهبي بكورسية توب تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة هيفاء وهبي علي صفحتها الشخصية بالانستجرام مجموعة من الصور الجديدة المثيرة للجدل.

و ظهرت هيفاء في الصور وهي ترتدي فستانا باللون البيج.

ونسقت هيفاء وهبي التوب على تنورة من نفس العلامة التجارية، بنفس اللون وتعد الاطلالة من العصر الفيكتوري.

وارتدت حذاء باللون البني اللامع وصففت شعرها بشكل عشوائي بدون أي تكاليف وبطريقة عفوية حيث جعلته مموج وطبيعي.

وقد بلغت إطلالة هيفاء وهبي التوب على تنورة من نفس العلامة التجارية، ويصل سعره إلى 275 دولارا، أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري.

وكان كورسيه توب وتنورة من تصميم العلامة التجارية الإماراتية The HHar، ويصل سعر الكورسيه توب بـ545 دولار، أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري.

والتقطت هيفاء الصور بطريقة من مثيرة للجدل حيث تكشف عن قدميها.