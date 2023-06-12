عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسبب في وفاة 4 عمال مصريين..حبس المتهم بإشعال أسوأ حريق بتاريخ قبرص

حريق قبرص - رشيفية
حريق قبرص - رشيفية

حكمت محكمة ليماسول الجنائية في قبرص، اليوم الاثنين، على رجل يبلغ من العمر 69 عاما، بالسجن ثماني سنوات، بعد ما يقرب من عامين من الحرائق الكارثية في يوليو 2021، والتي أسفرت عن وفاة 4 مصريين وأجبرت على إخلاء عشر قرى.

وحسب صحيفة “قبرص ميل” القبرصية، قال القاضي الذي أصدر الحكم، إن إشعال الحرائق تم بشكل ضار ومتعمد.

وأضاف القاضي: “مثل هذه الجرائم آخذة في الارتفاع ووصلت إلى أبعاد مثيرة للقلق في السنوات الأخيرة".

وحريق أراكاباس، الذي يعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد، أحرق ما مجموعه 55 كيلومترا مربعا وكلف أكثر من 15 مليون دولار من الأضرار.

وزيرة الهجرة تبحث مع سفيرة قبرص المبادرة الرئاسية إحياء الجذور "نوستوس"

قبرص تطرد 3 آلاف لاجئ أوكراني.. تفاصيل

وتوفي في الحريق أربعة عمال مصريين كانوا يعيشون في المنطقة، وتم تعويض أسرهم من قبل وزارة العمل بمبلغ 95000 دولار لكل منهم، بالإضافة إلى 35000 دولار إضافية لكل طفل من أطفال الضحايا.

وعلاوة على ذلك، تم تقدم منح دراسية لأطفال المتوفين بعدة جامعات في قبرص.

ليماسول قبرص مصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

انقطاع الانترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

السعودية.. قرار عاجل من "الموارد البشرية" بشأن ساعات العمل

بعد تألقه.. تعرف على مصير بيرسي تاو مع الأهلي

أبكت الودادية ولخصت كل الحسرة| حكاية لقطة أوناجم بعد الخسارة أمام الأهلي

ساعات وتبدأ العاصفة الجديدة استعدوا.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الغد

خائن العيش والملح| حكاية مصري أنهى حياة من أكرموه واستضافوه في قطر.. احذر غّدر الغريب

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن وقوع فيضانات بـ11 مقاطعة

انتهى كل شيء.. الكشف عن سقوط مدوٍ للجيش الأوكراني بعد هجوم كارثي

أزمة غلاء المعيشة .. أفراد الجيش البريطاني يلجأون لـ"بنك الطعام"

خسائر كبيرة .. انخفاض شديد في أسعار النفط العالمية

بسبب الغاز الروسي .. مخاوف في ألمانيا من انهيار الاقتصاد

الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي تهديد للبشرية لا يقل عن الحرب النووية

الأعنف.. تحذير من العالم الهولندي بشأن وقوع زلزال مدمر قريبا

الحرب تقترب؟.. أمريكا تستعد لإجلاء مواطنيها في تايوان

ترشيحاتنا

الممثل الدائم لجنوب إفريقيا: مجموعة البريكس تمثل بديلاً لنظام الحوكمة العالمي الحالي

نهائي إفريقي مثير خارج الملعب.. 6 تصرفات غريبة نرصدها بمباراة الأهلي والوداد

في لقائه بأعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين..مدبولي: نعمل في عدة مسارات لتشجيع الصناعة

نائب وزير خارجية الأرجنتين يصل القاهرة لعقد جولة مشاورات سياسية

أول تعليق من لاعب الوداد على فيديو غضب فوزي لقجع.. شاهد

تسبب في وفاة 4 عمال مصريين..حبس المتهم بإشعال أسوأ حريق بتاريخ قبرص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل زفاف يتحول إلى مأساة بعد انقلاب حافلة بضيوف الفرح في أستراليا

فيديوهات لا تصدق.. عجوز تعود من الموت أثناء جنازتها في الإكوادور

زعلانين على طلاقهما.. صور جمعت بين تامر عاشور وسمر تتصدر التريند

اغتنمها.. 9 نصائح نفسية تخلصك من التوتر وتصفي ذهنك داخل لجنة الامتحان

فيديو

اوعوا تاكلوا مانجو في هذا التوقيت | تحذير من الفلاحين

سماح أنور تعلن ابتعادها عن السوشيال ميديا.. اعرف التفاصيل

حبس وغرامة.. هذا ما يحدث مع الغشاشين بالثانوية العامة

تحذير هام من تقلبات جوية في هذا الموعد | ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ