تسبب في وفاة 4 عمال مصريين..حبس المتهم بإشعال أسوأ حريق بتاريخ قبرص

حكمت محكمة ليماسول الجنائية في قبرص، اليوم الاثنين، على رجل يبلغ من العمر 69 عاما، بالسجن ثماني سنوات، بعد ما يقرب من عامين من الحرائق الكارثية في يوليو 2021، والتي أسفرت عن وفاة 4 مصريين وأجبرت على إخلاء عشر قرى.

وحسب صحيفة “قبرص ميل” القبرصية، قال القاضي الذي أصدر الحكم، إن إشعال الحرائق تم بشكل ضار ومتعمد.

وأضاف القاضي: “مثل هذه الجرائم آخذة في الارتفاع ووصلت إلى أبعاد مثيرة للقلق في السنوات الأخيرة".

وحريق أراكاباس، الذي يعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد، أحرق ما مجموعه 55 كيلومترا مربعا وكلف أكثر من 15 مليون دولار من الأضرار.

وتوفي في الحريق أربعة عمال مصريين كانوا يعيشون في المنطقة، وتم تعويض أسرهم من قبل وزارة العمل بمبلغ 95000 دولار لكل منهم، بالإضافة إلى 35000 دولار إضافية لكل طفل من أطفال الضحايا.

وعلاوة على ذلك، تم تقدم منح دراسية لأطفال المتوفين بعدة جامعات في قبرص.