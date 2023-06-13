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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدينة السحر والجمال.. عائشة بن أحمد تخطف القلوب من شرم الشيخ

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت عائشة بن أحمد من مدينة شرم الشيخ، وهي تستمتع بأجواء الطبيعة، وعلقت كاتبة: “عن مدينة السحر والجمال اتكلم شرم”.

وكشفت الفنانة عائشة بن أحمد ، عن أسباب تخوفها من فكرة الزواج وذلك بعد تقديمها مسلسل مذكرات زوج فى رمضان المنصرم.

وقالت عائشة بن أحمد في برنامج it’s show time: متخوفة من فكرة الزواج لأنه يحتاج إلى مجهود كبير وذكاء فى التعامل ، وبالتالي فإنه من القضايا الحياتية الصعبة.

وأضافت عائشة بن أحمد: أنا بخاف، ومش عارفة لما أتجوز ويبقى أنا وواحد تاني مقفول علينا بيت هبقى عاملة إزاي، هكمل إزاي، فببقى خايفة.

وأوضحت عائشة بن أحمد: مسلسل مذكرات زوج محايد، ليس مع الرجل ولا الفتاة، والفكرة التى قدمها العمل وهى ضرورة التواصل بين الزوجين وهو ما اراه ايضا شيئا ضروريا من اجل استمرار العلاقة.

يذكر أن مسلسل مذكرات زوج بطولة كل من الفنان طارق لطفي والفنان خالد الصاوي وعائشة بن أحمد وعمر الشناوي وسماء إبراهيم وريهام الشماشرجي وندى عابدين وعدد من الشباب، والمسلسل من سيناريو محمد سليمان عبدالمالك ومن إخراج تامر نادي.

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