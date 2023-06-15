حازم إمام: فوز المنتخب على غينيا مهم.. وانتظروا وديات قوية مقبلة

أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المنتخب حقق فوزاً مهما على غينيا، وضمن الوصول إلى كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وقال "إمام"، "مررنا بظروف صعبة في هذا المعسكر أثّرت على الأداء اليوم، نعاني من إرهاق كبير، لكن هناك فارق خبرة واضح في صالحنا".

وأضاف "مستوانا أفضل من ذلك، لكن لاعبي المنتخب ملتزمين ومركزين بشكل كبير في الملعب، ومحمد صلاح يقوم بدور كبير كقائد للمنتخب".

وتابع "نسير خطوة بخطوة، والفترة المقبلة ستكون أفضل، نقوم بتجهيز المنتخب بشكل جيد، ومباراة جنوب السودان مهمة لتجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا".

واختتم : "البعض لم يعجبه مواجهة جنوب السودان، لكننا نلعب على تحسين تصنيفنا، وفي الفترة المقبلة ستكون الوديات أكثر قوة، والآن أصبحنا ضمن أفضل 5 منتخبات في التصنيف".

