الرئيس الفلسطيني: مؤتمر حل الدولتين شكل حراكا دبلوماسيا ستكون له نتائج إيجابية

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يثمن إعلان نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.



وقال الرئيس الفلسطيني، إن مؤتمر حل الدولتين شكل حراكا دبلوماسيا ستكون له نتائج إيجابية لإنهاء الاحتلال، وإن إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" رمضان المطعني بأن معبر رفح من الجانب المصري لا يزال مفتوحًا بشكل مستمر، وسط استمرار تدفق القوافل الإنسانية إلى قطاع غزة، بالرغم من العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.