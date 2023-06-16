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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسباب إصابة الرجال بسرطان الكبد ..باحثة توضح

صدى البلد

قالت الدكتورة نورهان حسن، باحثة مصرية، إنها تخرجت في كلية العلوم جامعة القاهرة، وحصلت على الماجستير عام 2016، ثم اتجهت لإجراء رسالة الدكتوراه بألمانيا.

وأضافت نورهان حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية إي تي سي، :" كان حلمي الالتحاق بكلية الصيدلة ولكن لم أوفق في ذلك والتحقت بكلية العلوم وحصلت على الماجستير والدكتواره من ألمانيا".

وأشارت إلى أن رسالة الدكتوراه كانت عن مرض سرطان الثدي الذي يصيب السيدات بنسبة كبيرة، وأثبتت الأبحاث أن كفاءة العلاج الإشعاعي تختلف من سيدة لأخرى، مضيفة:"توصلنا إلى أن نقص هرمون بعينه داخل الخلية السرطانية يؤدي إلى نقص كفاءة العلاج، وبالتالي بالتدخل الخارجي يمكن تعزيز هذا التواجد للبروتين حتى تكون النتيجة مبشرة".

 

وعن سبب إصابة الرجال بسرطان الكبد، قالت:"من بين كل 10 رجال ممكن 4 منهم يصابون بسرطان الكبد ونسبة الرجال أكثر من السيدات في هذا المرض، وبحثي في الماجستير كان عن أسباب ارتفاع النسبة في الرجال، والذي تبين من البحث أن بعض هرمونات الجسد في الرجل تحفز على الإصابة".

الإعلامي ضياء رشوان الدكتورة نورهان حسن التدخل الخارجي المذاع عبر فضائية برنامج “مصر جديدة باحثة مصرية جامعة القاهرة

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