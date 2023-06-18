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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل كفوري يُطلق أغنيته الجديدة حالف عالحب

صدى البلد

طرح النجم وائل كفورى، أغنيته الجديدة بعنوان "حالف عالحب"، ويُجدد التعاون من خلالها مع الشاعر منير بوعساف والملحن والموزع بلال الزين، بعد سلسلة من التعاونات الغنائية والنجاحات بأغنيات رومانسية.

"حالف عالحب" أغنية إيقاعية صيفية، اختار كفوري إطلاقها بمناسبة موسم الصيف، الواعد بالحفلات الغنائية في لبنان وعدد من الدول، وقدّمها من خلال Lyric Video عفوي وبسيط يتماشى مع أجواء الأغنية، تحت إشراف وتنفيذ شركة And Beyond. والتوزيع لشركة Digital Sound.

الأغنية الأن متوافرة حصرياً عبر Spotify و Youtube على أن تصبح متوافرة عبر مختلف المتاجر الموسيقية الإلكترونية وتُبث عبر أثير الإذاعات ومحطات التلفزة بدءً من الثلاثاء، وقد سبق العمل مقطع ترويجيّ نشره وائل عبر حساباته على السوشيال ميديا، متخذاً بذلك قرار إنضمامه إلى منصة "تيك توك" وتواصله قريباً مع المتابعين من خلال حسابه الموثق، بموازاة حملة ترويجية على Spotify.

على صعيدٍ آخر، يُحيي وائل كفوري حفلاً غنائياً في القعبة- الأردن يوم 23 يونيو الجاري، ويضرب موعداً مع جمهوره اللبناني في حفل غنائي واحد لهذا الصيف يوم 29 يوليو المقبل في Forum de Beyrouth، على أن يلتقي بالجاليات العربية في باريس يوم 27 أكتوبر 2023، ويُفتح باب الحجوزات يوم 19 يونيو.

حالف عالحب أخر أعمال وائل كفوري أعمال وائل كفوري

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