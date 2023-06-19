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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

24 ألف جنيه لكل 100000.. كيف تحصل على أعلى فائدة حاليا؟

أموال
أموال

أعلنت وزارة المالية مؤخرا عن قرار مهم برفع نسبة الفائدة على أذون الخزانة لتصل إلى 24%، لتصبح وعاء ادخاري جديد بفائدة مرتفعة أمام راغبي الادخار والاستثمار.

ما أذون الخزانة؟

أذون الخزانة هي أداة دين حكومية صادرة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة الحكومية.

وتتميز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، حيث يتم بيعها بخصم عن قيمتها الاسمية.

وتبلغ مدة الأذون من 3 شهور إلى عام، ويتم استحقاق الرأسمال بنهاية المدة المحددة لها، حيث يمكن شراء أذون الخزانة بالدولار أو اليورو، ويتم خصم نسبة 20٪ كضرائب على الفائدة المحققة.

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رفع فائدة أذون الخزانة

وأعلنت وزارة المالية المصرية قبل أربعة أيام عن رفع نسبة الفائدة على أذون الخزانة لتصل لـ 24%.

ومثالا على ذلك، إذا استثمر الفرد 100 ألف جنيه لمدة سنة في أذون الخزانة، سيحصل على 24 ألف جنيه مقدم غير شامل الضرائب، التي إذا تم تطبيقها سيتم خصم 20% من أصل الفائدة التي حصل عليها الفرد أي 4 آلاف جنيه.

 البنك المركزي ، كان قد طرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه، الخميس الماضي.

يأتي هذا القرار في إطار تحقيق الحكومة المصرية لأهدافها المالية، وأبرزها سد عجز  الموازنة المستهدف للعام المالي الحالي.

ما عجز الموازنة الحالي؟

وقدرت الحكومة عجز الموازنة المستهدف خلال العام المالي 2023_2024 بقيمة 824 مليار جنيه بنسبة زيادة 7% عن العام المالي الماضي، 2022-2023، الذي بلغ مستهدف عجز الموازنة فيه 558.2 مليار جنيه.

ويعد رفع نسبة الفائدة على أذون الخزانة إلى 24% خطوة مهمة للحكومة في محاولتها لجذب المزيد من الاستثمارات وتمويل عجز الموازنة.

وتتوافر أذون الخزانة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار فيها، ويمكن شراؤها من خلال البنوك والمؤسسات المالية المصرية.

وتعتبر أذون الخزانة خيارًا استثماريًا آمنًا بسبب توفرها من قبل الحكومة، ويمكن للمستثمرين الحصول على عوائد جيدة ومضمونة.

ويتم استخدام أذون الخزانة أيضًا كأداة لتحفيز الاستثمارات في البلاد، حيث يمكن للأجانب شراءها بالعملات الأجنبية، مما يساعد على زيادة الاحتياطيات النقدية للحكومة المصرية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

أذون الخزانة رفع فائدة أذون الخزانة البنك المركزي وزارة المالية عجز الموازنة العامة

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