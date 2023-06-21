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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رؤوف السيد علي: مهمتنا خدمة بلدنا.. والحوار الوطني نافذة سياسية تستوعب الجميع

صدى البلد

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب اجتماعاً موسعا للأمانة العامة للحزب شارك فيه نواب ومساعدي رئيس الحزب وأمناء الأمانات المركزية وأمناء الحزب بالمحافظات .

 

واستعرض الاجتماع أرقام العضويات وتفعيل دور الامانات المركزية وامانات المحافظات للعمل علي زيادة أرقام العضويات وكذلك التركيز علي تنظيم الفاعليات والانشطة الجماهيرية والدورات التدريبية والتأهيلية والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم مع الجهات التنفيذية .

كما أكدت مناقشات قيادات الحركة الوطنية علي ضرورة تعزيز وترسيخ انتشار الحزب بالشارع السياسي والتأكيد على أهمية الاستمرار فى تدشين المبادرات الخدمية والمجتمعية، التى سبق وتبناها الحزب مثل القوافل الطبية والمبادرات الميدانية والدورات التأهيلية وذلك لدعم الكوادر الحزبية ومشاركة المواطنيين في كل ما يهمهم من قضايا وتحديات .

وأشادت المناقشات خلال الاجتماع بما تبذله الأمانات الفرعية والمركزية والمحافظات من انشطة وجهود كبيرة لتنفيذ فعاليات بمختلف القطاعات بهدف خدمة المواطن فى المقام الأول  .

واستعرض أمناء الأمانات المركزية وأمناء المحافظات تقريراً عن كل ما تم فى أمانته من انشطة وفاعليات وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وقدموا رؤيتهم لأهم مقترحات خطة كل مركز وكل أمانة وما سيتم عمله خلال الفترة القادمة .

 

وقال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية في تصريحات اعلاميه له علي هامش الاجتماع  انه تم استعراض خطط عمل الأمانات المركزية وأمانات المحافظات للفترة القادمة وموقف العضويات فى أمانات المحافظات حتى الآن وضرورة تنشيطها وتفعيلها إستعداداً لأي استحقاقات انتخابية قادمة مؤكداً علي ضرورة تفعيل الوحدات الحزبية بالأقسام والدوائر وتنشيط دور الحزب في جميع المحافظات ليكون  نموذجا مشرفا للعمل الحزبي الوطني .

واضاف رئيس الحركة الوطنية لقد تم ايضاً استعراض الاستعداد لانتخابات المحليات القادمة ورؤية الاعضاء حول قانون المجالس المحلية المنتظر خروجه الي النور وكذلك رؤية الاعضاء ومقترحاتهم المطلوب عرضها علي جلسات الحوار الوطني واصفا الحوار بالنافذة السياسية الجديدة التي توسع دائرة المشاركة وتجمع كل الاحزاب والتيارات السياسية بدون اقصاء او تهميش . 

الحركة الوطنية رؤوف السيد على

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