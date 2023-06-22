الامراض المستعصية أبرزها.. 3 شروط لبطلان عقد الزواج وفقا للقانون

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط صحة عقد الزواج وذلك وفقا لقانون الأحوال الشخصية الذى نص على أن يكون طرفا الزواج بالغا عاقلا حرا راشدا ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين . وأن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها العشرة كأن تكون الزوجة ليست بكرا وأن يكون الرجل يعاني من الجب أو العنة أو الخصاء.

يكون العاقد له ولاية إنشاء العقد أن يتم العقد بالرضا وقع أحد الطرفين في خطأ جاز للطرف الآخر إبطال العقد.

أبرز شروط بطلان عقد الزواج:

1- الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص .

2- والغش والتدليس.

3- سريان مدة الحق في إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ أو التدليس.

حقوق الزوج فى بطلان عقد الزواج وفق لقانون الأحوال الشخصية:

للزوج أن ينهي العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة فهو يملك أن يطلقها وليس في حاجة إلى دعوى فسخ إلا إذا طالبت الزوجة بحقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهري أخفته عنه كأحد الأمراض التي يستحيل معها المعاشرة الزوجية .