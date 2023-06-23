برلمانية تطالب بتفعيل إنشاء دار حضانة لرعاية أبناء العاملات وفق قانون العمل

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المرأة المصرية تعيش أزهي عصورها من التمكين و الحقوق في عهد الرئيس السيسي ، جاء ذلك خلال جلسة المحور المجتمعي في الحوار الوطني أمس الخميس، "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي".

و شددت “ سعيد ” علي ضرورة التصدي لظاهرة العنف الأسري، كون أنها أشد من المرض العضوي الذي قد نجد له علاجًا و قد لا يورث، لافتة إلى أن العنف الأسري يورث و يمتد أثره لأجيال و يتفاوت بين الحرمان النفسي إلى الحرمان المادي و الاقتصادي و منع الإنفاق علي الشريك، ومن ثم إلي الإيذاء الجسدي.

وأوضحت عضو البرلمان أن الأكثر انتشارًا هو العنف ضد المرأه ثم يليه الأبناء و كبار السن و آخرهم العنف ضد الرجل .

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وطالبت “ سعيد ” خلال الجلسة بضرورى وجود تعريف واضح للعنف الأسري داخل القانون المصري ، مع أهمية التوعية الإلزامية للمقبلين علي الزواج و الراغبين في الإنجاب بماهية الاسرة وكيفية تكوينها بصورة تضمن سلامة أفرادها النفسية، إلى جانب كيفية التصرف حال وقوع أحد الشريكين بدائرة العنف الأسري .

كما طالبت عضو صحة النواب بضرورة تفعيل دور الأخصائي النفسي داخل المدارس ، فهم معينون بالفعل و لكن ليس لهم دور فاعل في تشخيص أي انحراف نفسي للتلاميذ ، لا سيما الناجم من العنف الأسري و إبلاغ الجهات المعنية، مع أهمية توعية الطفل بحقوقه و وثيقة حقوق الطفل و أرقام خط نجدة الطفل لابد ان توجد بإستمرار أما أعينهم بالمدارس .



ونوهت بضرورة التوسع في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدات حماية مجمعة داخل محافظات الجمهورية .



كما أوضحت “ سعيد ” أن تمكين المرأة إقتصادياً و دعمها لتقوم بدورها السامي و هو تربية أبنائها، مطالبة الحكومة بتنفيذ الماده ٩٦ من قانون العمل و التي تنص علي إلزام منشأه العمل التي لها ١٠٠ سيدة فيما أكثر بعمل حضانة داخلها لمًا له من أثر ايجابي في تربية الاطفال وصحتهم و تمكين المرأة.

