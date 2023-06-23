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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. هبة الضبع تقدم 3 مقترحات عاجلة للحد من العنف الأسري

هبة الضبع ممثل حماة
هبة الضبع ممثل حماة وطن

ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي إحدى لجان المحور المجتمعي داخل الحوار الوطني المصري، الخميس 22 يونيو 2023 وعلى مدار جلستين قضية هامة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال وهي "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي- العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي".

وحملت المداخلات مقترحات مهمة فيما يتعلق بمخاطر العنف الأسري على المجتمع وتقديم النصيحة للمقبلين على الزواج من الشباب، حيث أشارت هبة الضبع أمين الشباب بحزب حماة وطن بجنوب سيناء لدور المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" في تقديم المشورة قبل الزواج للمقبلين على الزواج، مؤكدة ضرورة تطبيقه كمطلب "إجباري للزواج وشرط إلزامي لتخرج الطلاب من الجامعات المصرية والحكومية".

وطالبت "الضبع" خلال كلمة لها بالجلسة الأولى من النقاشات حول قضية العنف الأسري، بتأهيل خريجي الجامعات المصرية من كليات التربية والطفولة للاستعانة بهم في توعية الأسر في المجتمعات المحلية المختلفة بأهمية دور الأسرة في المجتمع وكيفية التعامل مع المشكلات الأسرية وأيضا إتاحة فرصة للسيدات المعنفات للحكي والتعبير عن أنفسهن عبر مراكز الإرشاد الأسرية".

وأكدت ممثل حزب حماة وطن "ضرورة تفعيل لجان ووحدات حماية الطفل بالمحافظات لتنشيئة جيل سليم من الأطفال".

هبة الضبع
هبة الضبع

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