الحوار الوطني .. سامح حسين يطالب بالاهتمام بالدعاية للمسرح والنظر في أجور الفنانين

طالب الفنان سامح حسين، بضرورة دعم إنتاج المسرح والأعمال المسرحية، معتبرا إياها قطاع هام جدا للدولة، مشيرا إلى أن جميعها مشاكل بيد الدولة حلها.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة “الثقافة والهوية الوطنية” بالحوار الوطني، والتي تناقش سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، وذلك تحت عنوان “مستقبل الثقافة في مصر”.

وأضاف الفنان سامح حسين، قائلا: "نحن نقدم ونصنع تراث غير مادى ونحتاج إلى إتاحة تصوير المسرحيات، ويجب أن نخطو بشكل عملي تجاه الاونلاين". وأوصى بأن تكون تذاكر المسرح أونلاين.

وطالب سامح حسين، بالاهتمام بضرورة الاهتمام بالمسارح والمناطق المحيطة بها، قائلا: "عدد المسارح قليل جدا والكثير منها لا يصلح، هناك مسارح لا تصلح للعرض المسرحى“.

وأشار إلى منطقة الأزبكية التي تعتبر منطقة آثار، الباعة الجائلين تحوطها من كل مكان وتؤثر ضوضاءها على العروض داخل مسرح الطليعة، قائلا: " العرض بيكون شغال ونسمح البائع يدلل على بضاعته ونحن نتابع العرض، هي مشكلة يجب التعامل معها ولن تكلف الدولة شيء".

وتابع: يجب الدعاية للأعمال المسرحية ونريد تعديل أجور الفنانيين"

