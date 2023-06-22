عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني .. سامح حسين يطالب بالاهتمام بالدعاية للمسرح والنظر في أجور الفنانين

الفنان سامح حسين
الفنان سامح حسين

طالب الفنان سامح حسين، بضرورة دعم إنتاج المسرح والأعمال المسرحية، معتبرا إياها قطاع هام جدا للدولة، مشيرا إلى أن جميعها مشاكل بيد الدولة حلها.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة “الثقافة والهوية الوطنية” بالحوار الوطني، والتي تناقش سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، وذلك تحت عنوان “مستقبل الثقافة في مصر”.

وأضاف الفنان سامح حسين، قائلا: "نحن نقدم ونصنع تراث غير مادى ونحتاج إلى إتاحة تصوير المسرحيات، ويجب أن نخطو بشكل عملي تجاه الاونلاين".  وأوصى بأن تكون تذاكر المسرح أونلاين.

وطالب سامح حسين، بالاهتمام بضرورة الاهتمام بالمسارح والمناطق المحيطة بها، قائلا: "عدد المسارح قليل جدا والكثير منها لا يصلح، هناك مسارح لا تصلح للعرض المسرحى“.

وأشار إلى منطقة الأزبكية التي تعتبر منطقة آثار، الباعة الجائلين تحوطها من كل مكان وتؤثر ضوضاءها على العروض داخل مسرح الطليعة، قائلا: " العرض بيكون شغال ونسمح البائع يدلل على بضاعته ونحن نتابع العرض، هي مشكلة يجب التعامل معها ولن تكلف الدولة شيء".

وتابع: يجب الدعاية للأعمال المسرحية ونريد تعديل أجور الفنانيين" 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

ساعات تفصلهم عن الموت | غواصة البحث عن تيتانيك في طريقها لنهاية مأساوية

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام قرب سفينة تيتانيك

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الروسي يكشف عن تشكيل "جيش احتياطي".. تفاصيل

أسرار الكون.. مسبار اقليدس يستكشف الجانب المظلم من الفضاء

إعصار غير مسبوق ينهي حياة 4 في ولاية تكساس بالولايات المتحدة

السجن المؤبد إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير فى قانون العقوبات

الأرخص في مصر .. 5 سيارات "زيرو" تبدأ من 399 ألف جنيه

5 سيارات رياضية لم تصل للمليون .. الحق اشتري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لمريض الصدر والربو أثناء أداء مناسك الحج

بعد إصابة البابا تواضروس.. اعرف أعراض وأسباب وعلاج العصب السابع

تحذير.. النظافة الشديدة تصيب الجسم بالأمراض

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ