عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس 5 سنوات للجزارين وبائعي اللحوم في عيد الأضحى بهذه الحالة

اللحوم
اللحوم

يهل علينا عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء القادم من شهر يونيو الجاري ، الموافق 28، وخلال هذه الأيام تتزايد مخالفات بيع اللحوم الفاسدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية مستغلين حاجة المواطنين إليها بأيام عيد الأضحى المبارك.

txt

«هتاخد أجرك مضاعف».. حقوق كفلها القانون للموظفين في عيد الأضحى

txt

100 جنيه غرامة.. عقوبة رفض التعامل بـ الـ 20 جنيها البلاستيكية في عيد الأضحى

استغلال عدد من التجار وبائعي اللحوم ، المواطنين وبيعهم لحوم فاسدة منتهية الصلاحية، وغير معلوم مصادرها، خاصة خلال أيام عيد الأضحى، أمر انتبه إليه المشرع المصري فارضا بذلك عقوبات رادعة  تصل إلى عقوبة الحبس 5 سنوات وفرض غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.


بيع اللحوم الفاسدة في عيد الأضحى
 

وتندرج هذه المخالفات تحت بند الغش التجاري والذي حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة به ونص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.  

 

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

 

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون في مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار. 

بيع اللحوم الفاسدة في أيام عيد الأضحى 

 

هذا نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، متمثلة في إدارة تموين المركز، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، مخازن الأطعمة والمواد الغذائية، ومحال الجزارة، لضمان تقديم منتجات آمنة للمستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤ مخالفات تموينية لعدم وجود أغطية على اللحوم، بجانب ضبط فص كبدة مبردة يزن ٧ كيلو غير صالح للاستهلاك الآدمي بتقرير من الطب البيطري حيث أنه تم تسييحه عدة مرات وبيعه على أنه كبدة بلدي.

كما تم ضبط ١٢.٦٠٠ كيلو من الكبدة المبردة يعاد تسييحها وبيعها علي أنها كبدة بلدي (غش تجاري).

وعلى جانب آخر، تم ضبط عدد ١٠٠٠ قطعة من حلوى الأطفال والمقرمشات والبسكويت والعصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقد وجَّه "بشارة" بضرورة استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية بكافة أرجاء المحافظة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

 

عيد الأضحى بيع اللحوم عيد الأضحى المبارك قانون العقوبات عقوبة غش الأغذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

أخبار الرياضة ... نجم الأهلي يوقع للزمالك ... كهربا مهدد بالإيقاف مجددا... نبأ سار بشأن عودة بن شرقي للزمالك

خلال 48 ساعة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

انفجار داخلي أودى بحياة ركابها الخمسة.. نهاية حزينة لرحلة الغواصة "تايتن"

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

أعمال تعادل الحج والعمرة في الثواب .. احرص عليها طوال حياتك

الرئيس الفرنسي: علينا إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة

ماكرون: علينا السير معًا والعمل على حشد وتعبئة الكثير من التمويل

الخارجية الروسية تحذر من ارتكاب أوكرانيا المحظور في زابوريجيا النووية

تعرف على مواعيد امتحانات الدور الثاني لكافة المراحل بالجيزة

نتنياهو: نسجل ظهور أسلحة غربية على حدودنا تسربت من أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنسان نياندرتال.. تفاصيل اكتشاف نقوش عمرها 57 ألف سنة في فرنسا

تصرف سائق نقل مصري أمام سيارة تحترق يثير الإعجاب | تفاصيل

قبل 9 أشهر .. قصة شخص تنبأ بمأساة غواصة تيتان قرب تيتانيك

الإسكان البديل.. ثقافة الإسكندرية تناقش أسس التغذية السليمة بـ «بشاير الخير»|صور

فيديو

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ