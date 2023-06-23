الحبس 5 سنوات للجزارين وبائعي اللحوم في عيد الأضحى بهذه الحالة

يهل علينا عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء القادم من شهر يونيو الجاري ، الموافق 28، وخلال هذه الأيام تتزايد مخالفات بيع اللحوم الفاسدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية مستغلين حاجة المواطنين إليها بأيام عيد الأضحى المبارك.

استغلال عدد من التجار وبائعي اللحوم ، المواطنين وبيعهم لحوم فاسدة منتهية الصلاحية، وغير معلوم مصادرها، خاصة خلال أيام عيد الأضحى، أمر انتبه إليه المشرع المصري فارضا بذلك عقوبات رادعة تصل إلى عقوبة الحبس 5 سنوات وفرض غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.



بيع اللحوم الفاسدة في عيد الأضحى



وتندرج هذه المخالفات تحت بند الغش التجاري والذي حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة به ونص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون في مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

بيع اللحوم الفاسدة في أيام عيد الأضحى

هذا نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، متمثلة في إدارة تموين المركز، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، مخازن الأطعمة والمواد الغذائية، ومحال الجزارة، لضمان تقديم منتجات آمنة للمستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤ مخالفات تموينية لعدم وجود أغطية على اللحوم، بجانب ضبط فص كبدة مبردة يزن ٧ كيلو غير صالح للاستهلاك الآدمي بتقرير من الطب البيطري حيث أنه تم تسييحه عدة مرات وبيعه على أنه كبدة بلدي.

كما تم ضبط ١٢.٦٠٠ كيلو من الكبدة المبردة يعاد تسييحها وبيعها علي أنها كبدة بلدي (غش تجاري).

وعلى جانب آخر، تم ضبط عدد ١٠٠٠ قطعة من حلوى الأطفال والمقرمشات والبسكويت والعصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقد وجَّه "بشارة" بضرورة استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية بكافة أرجاء المحافظة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.