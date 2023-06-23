100 جنيه غرامة.. عقوبة رفض التعامل بـ الـ 20 جنيها البلاستيكية في عيد الأضحى

خلال الأيام القليلة المقبلة ، سيتم طرح العملة النقدية الجديدة من فئة الـ 20 جنيها ، المصنوعة من مادة «البوليمر»، والمعروفة إعلاميًا باسم العملة البلاستيكية، والتي تجمع في تصميمها الجديد معالم المعمار الإسلامى ومعالم الحضارة الفرعونية، وذلك بهدف الجمع بين حضارة الماضي والتاريخ العريق وما يتم إنجازه في الوقت الحالي.

و يترقب الشارع المصري، طرحها خلال عيد الأضحى، لاسيما بعد تصريحات وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد يفيد بطرح العملة البلاستيكية الجديدة بوليمر من فئة الـ 20 جنيهًا، والتى ستكون بالتزامن مع عيد الأضحى المقبل، وأنه تم الانتهاء من طباعتها.

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و على الرغم من ذلك، فهناك من يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة ، ولايعلمون أن ذلك يعرضهم للمسائلة القانونية .



عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية



نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن:" يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة





طبقا لقانون البنك المركزي، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.