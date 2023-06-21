العيدية عشرينات جديدة | كيف تحصل على الـ 20 جنيه البلاستيكية اليوم؟

بدأت البنوك المصرية في تداول عملة الـ 20 جنيهًا البلاستيكية الجديدة، والتي تُطرح للمرة الأولى بعد نجاح عملة الـ 10 جنيهات.

وكشف البنك المركزي أمس عن شكل وتصميم العملة الجديدة، لينهي جدلًا استمر لفترة طويلة عن تصميم آخر متداول وغير رسمي، يحتوي على علامات رفضها المواطنون.

شكل وتصميم عملة الـ 20 جنيه الجديدة

شهدت عملة الـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة حالة من الجدل، حيث انتشرت عدة صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت علامات اعترض عليها المواطنون، إلا أن شكل الـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي تم تغيير الألوان التي اعترض عليها المواطنون، والمتمثلة في علامة الهولوجرام وهي إحدى العلامات العالمية المائية المستخدمة لتأمين البنكنوت والوثائق ضد التزييف، والتي لا تحمل شكلا جماليا أو لها أية دلالات أخرى كما يعتقد البعض.

وحملت الـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة توقيع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، على عكس صورة العملة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت توقيع طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق، وتصميم الـ20 جنيها البلاستيكية روعي أن تكون داعمة لطريقة برايل لذوي الهمم.

من أين تحصل على الـ 20 جنيه الجديدة ؟

وفقًا لتقارير البنك المركزي، تم توزيع مبالغ قاربت 5 ملايين جنيهًا من العملة الجديدة على البنوك المصرية منذ أمس لبدء التعامل بها.

ويستطيع من يريد الحصول على العملة الجديدة، التعامل من خلال البنوك أو الصرافات التابعة لها بكافة أشكال المعاملات للحصول على الفئة الجديدة الـ 20 جنيهًا البلاستيكية.

العيدية عشرينات جديدة

ويحتفي المصريون دومًا بالعملات الجديدة خاصة في أيام العيد ويفضلون اقتنائها كنوع من الذكرى، وذلك قبل رواجها في الأسواق.

ويجد البنك المركزي في طرح العملات الجديدة قبل الأعياد فرصة مناسبة لإدخال البهجة على المصريين الذين يفضلون كل ماهو جديد في أيام العيد.

مميزات العملات البلاستيكية