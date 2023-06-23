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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية: رصد أي تغير في الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالأقمار الصناعية

خلال الجولة
خلال الجولة

تفقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، ورافقه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، لرصد أي تغير بالأقمار الصناعية يحدث على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ليتم التحرك والتعامل الفوري مع أي مخالفة طبقًا للقانون.

 

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وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعدد من أعضاء لجنة الادارة المحلية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، معاون المحافظ للمتابعة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين.

تلا ذلك تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة الإسماعيلية، والمعني بتلقي طلبات وشكاوى المواطنين، وتوجيهها إلكترونيًا للجهات المختصة لسرعة حل المشكلات وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن محافظة الإسماعيلية كان لها السبق في إنشاء الدليل الموحد للرسوم والمستندات للخدمات المقدمة بحيث تكون الرسوم المدفوعة في أي موقع موحدة على جميع الخدمات في جميع المراكز.

جدير بالذكر، أن عدد المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ١١ مركز يقدم عدد ١٢٣ خدمة إلكترونية للمواطنين بالإضافة إلى سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بكافة أنحاء المحافظة وذلك وفق خطة عمل شهرية موضوعة مسبقًا.

وتم استحداث خدمة الرسائل القصيرة sms لمعرفة خطوات تلقي الخدمات الإلكترونية المختلفة علاوة على تفعيل خدمة الشباك الواحد، هذا إلى جانب شاشة تعمل بخاصية التفاعل مع المواطن ومزودة بخدمة الإشارة وذلك لتقديم الخدمة للمواطنين بكل سهولة ويسر.

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