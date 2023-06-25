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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو أثناء توثيق عقد القران، وذلك في إحدى قاعات الأفراح وبحضور الأهل والأصدقاء وذلك لعريس الكثير من الجدل على السوشيال ميديا لقيامه بالتعهد لوالد عروسه وذلك في ليلة الزفاف و إبداء حسن نيته في حسن معاملة زوجته وذلك بطريقة قد لاقت الكثير من الأستحسان لدى كافة المدعوين لحفل الزفاف .

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وما أن انتهي العريس من تلك التعهد لوالد العروسة، لتضج القاعة بالتصفيق والتحية لكلا العروسين 

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو وذلك على نطاق واسع وسط إشادات بكلمات  العريس التي ألقاها في حفل الزفاف لعروس وذلك أمام كافة الحاضرين. فقد قال الشاب: «سأكون لها جبل لا يمل ولا يميل أوينحني، وأرعى الله فيها، وسأكون لها كلا من الأب والأخ والصاحب والصديق والحبيب وكل ما يجب أن يكون».».

يمكن مشاهدة كلام العريس لعروسته من خلال الرابط التالي عبر تطبيق التيك توك

https://www.tiktok.com/@osama.kabeel/video/7244593028394945797

مقطع فيديو توثيق عقد القران ليلة الزفاف حفل الزفاف مواقع التواصل الاجتماعي والد العروسة

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