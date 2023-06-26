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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسعر مفاجأة.. ارتفاع معدلات ضخ اللحوم بمنافذ التموين استعدادا لـ عيد الأضحى

ضخ اللحوم
ضخ اللحوم

أعلن المهندس عادل رشدي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، ارتفاع معدلات ضخ اللحوم بمنافذ الشركة في القاهرة والجيزة  إلى 292 ذبيحة يومياً  بسعر 195 جنيها، وذلك بعد وصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية التي تعاقدت عليها الوزارة مؤخرًا.

وأوضح في تصريحات له اليوم ، أنه يتم ضخ نحو 250  ذبيحة من اللحوم الضأن المبردة بسعر 250 جنيها للكيلو،  بالإضافة إلي 150 رأس خراف حية  بسعر 170 جنيها لكيلو القائم ، و 10 أطنان برازيلي مجمد بسعر 170 جنيهاً للكيلو وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الاضحى المبارك.

ودعا رشدي المواطنين بضرورة التوجه إلي فروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 310 فرعا  للحصول علي احتياجاتهم في ظل توفر جميع أنواع اللحوم سواء البلدي او السوداني بالإضافة إلى الخراف المبردة والتي يتم ذبحها بمجزر الأدبية بالسويس، بخلاف اللحوم البرازيلية .

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وأشار إلي الدولة نجحت في الاختبار الصعب وهو توفير الاحتياجات  من اللحوم في زمن قياسي، من خلال التعاقدات التي أبرمتها مؤخراً والتنوع في مناشيء الاستيراد، مؤكداً أن توجهيات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين ساهمت في تأمين كميات كبيرة من كافة السلع الأساسية وليست اللحوم فقط.

تعزيز  المخزون الاستراتيجي

وأكد رشدي، أن الإجراءات التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية ساهمت أيضاً في ضبط عمليات التوزيع والتي تضمنت وضع جداول زمنية لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة، مشيراً إلي أن استمرار التعاقدات  يساهم  في تعزيز  المخزون الاستراتيجي.

 وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل، إلي أنه يجري حالياً مضاعفة الكميات بصورة مستمرة ، مع استمرار تدفق رؤوس الماشية إلى الموانئ ثم المحاجر ومنها إلي المنافذ.

اللحوم رؤوس الماشية القاهرة ضخ اللحوم التموين

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